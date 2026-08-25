Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря

Анна Косик
25 серпня 2026, 13:49
google news Підпишіться
на нас в Google
Через підвищення геомагнітної активності деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.
На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря
Прогноз магнітних бур 25-28 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якої сили відбувся спалах на Сонці
  • Коли Землю охопить магнітна буря
  • Скільки днів Землю буде атакувати магнітна буря

Геомагнітне поле Землі сьогодні, 25 серпня, залишається спокійним. Але на Сонці відбувся спалах класу M7, який може супроводжуватися викидом сонячної маси, що призводить до магнітних бур.

За даними meteoagent, К-індекс 2,7 що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні. Однак сонячний спалах відповідає червоному рівню.

відео дня
На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря
Прогноз сонячних спалахів 25 серпня / фото: скріншот

За даними Британської геологічної служби, новий геомагнітний шторм може відбутися вже завтра. Магнітну бурю рівня G1 дослідники прогнозують у період з 26 серпня.

Попередньо, геомагнітне поле не стабілізується щонайменше до 28 серпня.

На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря
Магнітні бурі 25-28 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

Більше новин:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці

15:16Інтерв'ю
Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо

Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо

14:58Війна
В Україні вируватиме непогода: куди насуваються грози та дощі

В Україні вируватиме непогода: куди насуваються грози та дощі

14:30Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Швидке прання - не дає зекономити: яку програму на пралці краще обрати

Швидке прання - не дає зекономити: яку програму на пралці краще обрати

Китайський гороскоп на вересень: Волам — піднесення, а Драконам — пауза

Китайський гороскоп на вересень: Волам — піднесення, а Драконам — пауза

Як легко і швидко почистити диван без хімчистки - що потрібно додати у воду

Як легко і швидко почистити диван без хімчистки - що потрібно додати у воду

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячого тигреня в кріслі за 42 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячого тигреня в кріслі за 42 с

Кличко повідомив 11-річній доньці про смерть Гайден Панеттьєрі: "За неї не хвилююся"

Кличко повідомив 11-річній доньці про смерть Гайден Панеттьєрі: "За неї не хвилююся"

Останні новини

15:21

Меблі будуть як з магазину: як вдома почистити оббивку без хімії

15:16

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці

14:58

Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо

14:55

У Голлівуді знімуть другу частину легендарної романтичної комедії

14:42

Чи можна залишати зарядку для телефону в розетці: експерт назвав головну небезпекуВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
14:38

Надута прихильниця Путіна Кудрявцева здивувала своїм постарілим виглядом

14:30

В Україні вируватиме непогода: куди насуваються грози та дощі

14:12

"Як у казці": українській актрисі зробили розкішну пропозицію на озері Комо

14:04

Тест на IQ: потрібно знайти помідор серед вишень за 7 секунд

Реклама
13:58

Сили оборони уразили МіГ-29 на аеродромі "Міллерово": у Генштабі розкрили деталі

13:49

На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря

13:48

Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

13:47

"Караоке на майдані" продовжується:телеканал ТЕТ запрошує на зйомки 5 вересня на Контрактовій площі

13:42

"Каленюк так боролась з корупцією, що стала російською пропагандисткою: її вже репостять у Путіна", - блогер

13:37

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

13:37

Україна стане "європейським тигром": названо головну умову відновлення економіки

13:34

Гороскоп на вересень 2026 для Тельців: коли з’являться гроші, а коли буде переїздВідео

13:29

Помідори плодоноситимуть до перших заморозків: як захистити врожай від клопів

13:22

Скільки років до незалежності в Україні були мирні часи - відповідь історика

13:11

Фітофтора більше не страшна: що зробити восени, щоб врятувати наступний урожайВідео

Реклама
12:47

Варум розплакалася на сцені за часами до війни: що вона побачилаВідео

12:47

Смажені яйця вийдуть в рази смачнішими: що додати замість олії та масла

12:44

Бур'яни засохнуть разом з корінням: потрібен один засіб, який є в доміВідео

12:38

Кавова гуща як добриво: яким саме квітам вона справді допомагаєВідео

12:33

Липкий шар жиру зникне за лічені хвилини: як відмити кухонні шафи від бруду

12:26

Молодший син Ющенка повернувся до України зі США — чим він займається

12:18

Гілларі Клінтон "планує" похорон свого чоловіка Білла: що сталося

12:06

Лідер і засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк виголосив молитву за Божий захист України на Національному молитовному сніданку

11:58

Як Трамп привітав українців з Днем Незалежності - Зеленський вказав на нюанс

11:50

Пустоцвітів стане менше: городниця розповіла, що зробити з верхівками огірківВідео

11:45

У Путіна заговорили про нову хвилю мобілізації в Росії: що сказав Пєсков

11:44

Як правильно вішати туалетний папір та чи можна його змивати в унітаз

11:35

Як у Норвегії рятуються від мурах: одна дешева спеція зупинить їх навалуВідео

11:33

Базилікова сіль на зиму: як приготувати ароматну приправу зі свіжої зеленіВідео

11:26

Китайський гороскоп на завтра, 26 серпня: Коням — вразливість, Кролям — лінь

11:05

Як очистити вентиляційну решітку в ванній кімнаті - класний спосіб без витрат

10:56

Гороскоп на завтра, 26 серпня: Ракам - полегшення, Водоліям - прибуток

10:56

Російський наступ посипався одразу на кількох напрямках: де просунулися ЗСУ

10:46

Суд ухвалив рішення у справі ексзаступниці голови Офісу президента - що відомо

10:43

Після війни Україна стане ключовим гравцем Європи: дипломат назвав козирі КиєваВідео

Реклама
10:42

"Косить під Шакіру, але ледве рухається": Ані Лорак зганьбилася на сценіВідео

10:19

Що улюблена поза для сну розкаже про характер дитини - батьки не здогадуються

10:19

Мобілізація жінок в Україні: що зміниться з 1 вересня та чи можуть призвати примусово

09:45

Як відмити деко від застарілого жиру і нагару: простий трюк з фольгою

09:43

"Найкрасивіша у світі": Софія Ротару вразила свіжим фото з Києва

09:42

Так роблять у селі: простий спосіб засолювання сала на зиму в банкахВідео

09:36

Чому перші радянські авто мали кермо праворуч: справжня причина здивує багатьох

09:06

Консервована диня в желе: рецепт шикарної заготовки в банці на зиму

08:41

Як очистити волоські горіхи, не пошкодивши ядро: лайфхак із окропомВідео

08:40

Тотальне знищення ППО та авіації Росії: Сили оборони розпочали важливу операцію

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини Черкаси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти