РФ переходить до нової тактики ударів: в ISW попередили про план Кремля

Аналітики фіксують серію ударів по мостах і пунктах пропуску, які обслуговують український експорт до ЄС.

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Росія взялася за українські торгові маршрути / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

ISW бачить подвійну стратегію Кремля

Мета - зупинити експорт зерна з України

Москва тестує реакцію НАТО і Молдови

Країна-агресор Росія від кінця липня системно нищить прикордонну інфраструктуру на українсько-молдовському напрямку - саме ті маршрути, якими Україна веде імпорт та експорт до Європи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що інтенсивність ударів зросла в другій половині місяця: лише з 20 серпня російські війська тричі атакували переходи на кордоні Молдови й Одеської області.

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Паралельно армія РФ активізувала удари по морських комунікаційних лініях у цьому ж районі. Логіка проста - вибити наземні коридори, зупинити вивезення українського зерна й підірвати економіку загалом, а також натиснути на держави, які межують з Україною.

"Російські війська, ймовірно, посилюють такі удари в рамках подвійної стратегії, спрямованої як на ізоляцію України від Європи та зниження здатності України експортувати зерно й інші товари, так і на створення атмосфери нестабільності, щоб відрадити Молдову, Румунію та міжнародних вантажовідправників від використання цих переходів", - зазначають в ISW.

Спроба залякати сусідні країни

За оцінкою аналітиків, обстріли вздовж кордону мають і суто політичне завдання - зірвати євроінтеграційний рух Кишинева та заміряти межу терпіння Альянсу.

Керівництво РФ, переконані в ISW, вибудовує картину, у якій зближення Молдови із західними структурами перетворюється для цих структур на обтяжливий баланс. Окремий розрахунок - відбити в Бухареста й Кишинева бажання допомагати Києву.

Ще один вимір цих атак - поступове привчання західних партнерів до того, що повітряний простір сусідів України перестає бути недоторканим.

"Росія дедалі частіше завдає ударів по прикордонних районах, щоб перевірити реакцію Молдови та НАТО на вторгнення та їхні засоби протиповітряної оборони, водночас нормалізуючи ці порушення", - підсумували аналітики.

РФ обрала іншу категорію цілей для обстрілів

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що Москва намагається створити перебої з постачанням продовольства і тим самим посилити соціальну напругу. Російські удари по торгових центрах і складах можуть бути частиною нової тактики тиску на Україну.

"Що стосується самої зими, щодо обстрілів, бачите, Російська Федерація на сьогодні обрала зовсім іншу категорію цілей. Вони націлюються на торгові центри та склади. Вони хочуть створити ситуацію перебоїв із постачанням продовольства", - пояснив він.

На його думку, кінцева мета таких атак - дестабілізація всередині України та виникнення масового невдоволення.

Удари по портах в Одесі - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 серпня російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. У результаті виникла пожежа, є пошкодження.

11 липня російські війська також завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Одеська область роками залишається однією з головних цілей російських атак, і причина цього - не лише географія. Довга берегова лінія, сусідство з Румунією та Молдовою і зосереджена тут морська логістика роблять область стратегічно вигідною ціллю для ворога.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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