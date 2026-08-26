Дрони спалили найбільший склад Wildberries поблизу Тамбова: що відомо

Знищений склад міг вміщувати до 54 мільйонів одиниць товару.

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Пожежа на складі Wildberries - дрони спалили логістичний хаб / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Ключові факти:

Дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську

Площа пожежі на складі сягнула 100 тисяч квадратних метрів

Компанія повністю зупинила прийом нових поставок товарів

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували великий логістичний хаб Wildberries у місті Котовську Тамбовської області Росії. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

Як написав моніторинговий канал Exilenova+ після першої години ночі, "Сили оборони України повторно завдали удару по логістичному хабу Wildberries у Котовську Тамбовської області".

відео дня

На кадрах, які поширюються в мережі, видно на місці сильну пожежу та густий дим.

Дивіться відео - Горить логістичний хаб Wildberries у Котовську:

У компанії Wildberries підтвердили атаку на склад у Котовську, прийом нових поставок товарів не здійснювався, пише Astra.

Губернатор Тамбовської області Євген Первишов також підтвердив атаку та пожежу на складі Wildberries у Котовську. За його словами, площа загоряння - понад 100 000 кв. метрів. Один співробітник постраждав.

"Системою ППО та силами мобільних вогневих груп БАРС-Тамбов було знищено 16 ворожих безпілотників. У результаті ударів українських БПЛА сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа загоряння - понад 100 000 кв. метрів. Після отримання сигналу тривоги було оперативно проведено евакуацію всіх співробітників, що дозволило врятувати життя та здоров’я людей. За попередньою інформацією, постраждав один співробітник Wildberries, який отримав струс мозку від вибухової хвилі. Також після падіння українського дрона загорівся будинок в одному з СНТ", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на складі ВБ у Котовську / Фото: Exilenova+

Що відомо про Wildberries у Котовську

Логістичний хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових об’єктів компанії в центральній частині Росії. Його площа становить близько 108 тисяч квадратних метрів.

Цей комплекс розпочав роботу лише у 2025 році. Згідно з проектними розрахунками, після виходу на повну потужність він мав забезпечувати зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів.

"З огляду на те, що станом на кінець липня компанія вже втратила понад 1 мільйон квадратних метрів складських площ, у Wildberries у центральній Росії фізично майже не залишилося вільних потужностей", - зазначають аналітики каналу Exilenova+.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, 18 липня хаб Wildberries у Котовську вже зазнав атаки. Сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загоряння могли спричинити уламки російських засобів протиповітряної оборони.

ЗСУ знищили сім із десяти найбільших складів Wildberries у РФ - ISW

Українські Сили оборони в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), атаки спрямовані, зокрема, на ослаблення російської оборонно-промислової бази та логістичної інфраструктури подвійного призначення.

Як повідомляло Reuters на початку серпня 2026 року, в результаті українських ударів було знищено щонайменше 1,18 млн квадратних метрів складських площ Wildberries. Це становило близько 20% усієї складської інфраструктури компанії на той момент. Після цього атаки на логістичні об’єкти Wildberries продовжилися.

В ISW вважають, що систематичні удари по логістичних центрах компанії створюють додаткове навантаження на російську економіку та й без того перевантажену систему протиповітряної оборони.

"Нездатність Росії захистити найбільші логістичні хаби Wildberries, попри українську кампанію проти таких цілей, демонструє, що у Росії недостатньо засобів ППО для захисту всієї необхідної інфраструктури в тилу", - зазначають аналітики.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Ближче до ранку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа. Піднімаються стовпи диму.

Рано вранці 20 серпня дрони атакували Росію. Безпілотники долетіли до Республіки Татарстан. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод у Нижньокамську. Крім того, було атаковано нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у Краснодарському краї, а також підстанцію ПС "Тамань" 500 кВ. Дрони помітили й у Московській області РФ.

В ніч на 19 серпня мешканці Дзержинська Нижньогородської області повідомляли про масовану атаку БПЛА та густий дим над містом. Також дрони долетіли до Уфи в Башкортостані.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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