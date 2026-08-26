"Їх ненавиділи": Меган Маркл зіткнулася із серйозними звинуваченнями

Герцогиня Сассекська не змогла найняти персонал для свого маєтку в Монтесіто через свій складний характер.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

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Чому прислуга в Каліфорнії відмовлялася працювати на Меган Маркл

Яке образливе прізвисько закріпилося за герцогинею в королівському палаці

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл не могла найняти домробітниць у свій особняк у Монтесіто, Каліфорнія, перед переїздом сім'ї назад до Великої Британії. За даними джерел видання Page Six, місцеві фахівці просто відмовлялися співпрацювати з нею.

Інсайдер стверджує, що причина криється в поведінці самої герцогині, яка дозволяла собі зверхнє ставлення до кандидатів.

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"Вона особисто проводила співбесіди з людьми і могла здаватися дуже зарозумілою та грубою. Деякі з них були настільки ображені тим, як вона з ними розмовляла, що чутки швидко поширилися", - поділилося джерело.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто / фото: instagram.com, Меган Маркл

За його словами, погана репутація Меган серед місцевих покоївки зрештою перетворилася на місцевий анекдот в елітному районі. Представники герцога та герцогині Сассекських, як завжди, утрималися від коментарів.

"Дійшло до того, що люди жартували, ніби абсолютно всі покоївки в Монтесіто їх ненавидять", - розповідає інсайдер.

Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Великої Британії / фото: instagram.com, Меган Маркл

Проблеми з персоналом переслідують Маркл. Ще за часів її життя у Великій Британії серед придворних за нею закріпилося промовисте прізвисько "Герцогиня Складна" (Duchess Difficult) - так її прозвали за різкий характер, вимогливість і постійні конфлікти з підлеглими.

Нагадаємо, що під час перебування Меган Маркл у статусі чинного члена королівської сім’ї у Великій Британії її вже звинувачували в булінгу палацових помічників. Тоді Букінгемський палац навіть розпочав внутрішнє розслідування, результати якого так і не були оприлюднені, а сама Маркл усі звинувачення категорично заперечувала.

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Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

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