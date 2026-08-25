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У Путіна заговорили про нову хвилю мобілізації в Росії: що сказав Пєсков

Інна Ковенько
25 серпня 2026, 11:45
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Пєсков назвав заяви про нову мобілізацію спробою "ідеологічно розгойдувати" ситуацію в Росії.
Мобілізація в Росії
Мобілізація в Росії / Колаж: Главред, фото: скриншот, defence-ua.com

Коротко:

  • Пєсков заперечив підготовку нової мобілізації в Росії
  • У Кремлі назвали чутки про призов "інформаційними вкидами"
  • Пєсков звинуватив Україну у поширенні заяв про мобілізацію

У Кремлі відреагували на повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації в Росії, які останніми днями лунають з боку української влади та західних ЗМІ.

У прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова запитали, як у Кремлі оцінюють інформацію про нібито підготовку нової мобілізації та чи розглядає російське керівництво сценарій її проведення.

відео дня

Речник диктатора Путіна назвав такі заяви "інформаційними качками" та заявив, що їх нібито поширює Україна для дестабілізації ситуації в РФ.

"Це все вкидає українська влада. Звісно, режим намагається ідеологічно розгойдувати ситуацію у нас у країні. Це такі інформаційні качки, які цілеспрямовано вкидаються в інформаційне поле", – сказав Пєсков у коментарі виданню RTVI.

Коли в РФ може розпочатися нова хвиля мобілізації

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький говорив, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми - до цього моменту остаточного рішення диктатора Володимира Путіна не буде.

За його словами, якщо російський диктатор таки ухвалить таке рішення, українська розвідка побачить це заздалегідь.

"У росіян є досвід проведення такої мобілізації, і ми його розуміємо. Вони почали часткову мобілізацію в другій половині жовтня 2022 року. Бойові підрозділи, які могли реально вступити в бій, були на фронті у січні 2023-го, якась частина була ще в грудні", - зауважив він.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, російські окупаційні війська готують полігони до можливої нової хвилі мобілізації. На об’єкти почали прибувати спеціальні комісії, які перевіряють їхній стан і можливість одночасного розміщення великої кількості людей. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

Як повідомляв Главред, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити близько 1,4 млн військовослужбовців. У 2026 році середні щомісячні втрати російської армії оцінюються приблизно в 30 тисяч осіб. На цьому тлі Москва може розглядати можливість проведення нової хвилі мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів.

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Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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