Від +18 до перших заморозків: якою буде погода у вересні в Україні

Зазвичай заморозки в повітрі у вересні фіксуються у другій і третій декадах.

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Якою буде температура в Україні у вересні / фото: УНІАН

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Якою буде середня температура у вересні

Скільки опадів прогнозують синоптики

Вересень є перехідним місяцем від літа до осені, для якого властиве загальне зниження температури, але середньомісячні показники будуть близькими до норми. Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, середня місячна температура повітря прогнозується у межах +11…+18 градусів, що близько до норми.

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Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм.

"Що в межах норми (80-120%)", - зауважили в Укргідрометцентрі.

Загальна кліматична характеристика вересня

Синоптики нагадали, що зазвичай середня місячна температура повітря у вересні становить +13…+17 градусів, у південній частині місцями +18…+20 градусів, у гірських районах - +9…+15 градусів.

Раніше заморозки в повітрі у вересні були відмічені у другій і третій декадах. У Карпатах і місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді.

Середня місячна кількість опадів становить 37–74 мм, у південній частині місцями 28–36 мм, у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях 77–108 мм, на високогір’ї Карпат - 126–130 мм.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик, начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань говорив, що погода в Україні у середу, 26 серпня, зміниться. Прогнозуються дощі та грози. Однак стабілізація погодних умов очікується вдень 28 серпня.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що істотних опадів протягом більшої частини тижня не буде. Невеликі дощі можливі переважно наприкінці тижня у західних областях, а 30 серпня опади поширяться на Правобережжя.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в останні п'ять днів серпня в Україні переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому опадів майже не буде, а в більшості регіонів очікується суха погода з проясненнями.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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