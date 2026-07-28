"Воювати всією країною": у Кремлі обговорюють жорсткий сценарій на тлі невдач в Україні

У РФ можуть запровадити воєнний стан після виборів у Держдуму восени 2026 року.

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Джерела ЗМІ припускають оголошення воєнного стану в Росії після виборів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот, Sota

Коротко:

У РФ не виключають оголошення воєнного стану після виборів

Указом президента можуть запровадити комендантську годину та цензуру

Тригером може стати провал на фронті або у наборі військ

Кілька джерел у федеральних та регіональних органах влади, а також у керівництві однієї з опозиційних фракцій у Держдумі не виключають, що після виборів у Росії може бути офіційно оголошено воєнний стан або його елементи. Про це повідомляє видання Вёрстка.

Згідно з федеральним законодавством для цього достатньо указу президента із зазначенням дати та часу початку дії воєнного стану, а скасовується він також указом глави держави без обмежень щодо термінів.

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"Фактично це означатиме пряме управління - із "заморожуванням" діяльності партій та громадських організацій, забороною будь-яких масових акцій, скасуванням усіх виборів, тотальною цензурою, комендантською годиною та обмеженням пересування громадян. Крім того, влада має право мобілізувати мирних жителів та їхнє майно на роботи, пов’язані з обороною", - зазначають журналісти.

Хто підтримує жорсткий сценарій

Двоє політтехнологів, які співпрацюють із Кремлем, розповіли виданню, що такий варіант підтримують деякі силовики.

"Деякі силовики вже давно вважають, що треба перестати "ніжитися" з населенням і "воювати всією країною". Тригером може стати серйозний провал на фронті або у наборі людей до військ", - припустив один із співрозмовників.

Джерело в керівництві однієї з фракцій Думи описало ситуацію інакше, зазначивши, що становище країни стає дедалі серйознішим і без крайніх заходів його врівноважити може не вдатися.

При цьому відповідного указу президента може й не бути, оскільки це зруйнує систему максимального невтягнення громадян у військові справи. За його словами, частина заходів воєнного стану в Росії й так уже діє - зокрема, військова цензура, за порушення якої співробітникам ЗМІ загрожує кримінальна відповідальність, а самим ЗМІ - втрата ліцензії.

Зараз військовий стан офіційно діє в чотирьох захоплених російськими військами частинах України - "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях.

Чутки про нову мобілізацію в РФ та зростання виплат у регіонах

Депутат Держдуми з комітету з оборони Андрій Колесник 24 липня заявив, що нової хвилі мобілізації не буде - при тому, що попередня, досі юридично не завершена хвиля 2022 року готувалася в умовах найсуворішої таємності, а рішення щодо неї ухвалював особисто Путін разом із керівництвом Міноборони та Генштабу.

За оцінкою дослідника Німецького інституту міжнародної політики та безпеки Яніса Клюге, у першому кварталі 2026 року Міноборони вдавалося залучати 800–1000 контрактників на день - приблизно на 20 % менше, ніж роком раніше.

Паралельно, за даними військових аналітиків, у першій половині 2026 року темпи російського просування на фронті суттєво знизилися. Про чутки та можливу підготовку до нової хвилі мобілізації виданню розповіли вісім джерел, які працюють з адміністрацією президента, співрозмовники у військкоматах та джерело, наближене до ФСБ - усі вони говорили про ймовірність такого рішення восени 2026 року, але наголошували, що воно поки що не ухвалено.

На тлі цього в регіонах активізувалася кампанія з набору контрактників. У Новосибірській області оголосили акцію: при укладенні контракту до 31 липня мешканцям регіону обіцяють виплату в розмірі 2,9 млн рублів при вступі на службу (раніше - 2 млн) та щомісячне грошове утримання в розмірі 224 тисячі рублів.

Джерело в уряді регіону розповіло виданню, що цю тему "активно просувають через місцеві ЗМІ".

"У нас один із найнижчих показників у країні щодо контрактів. Нам дали зрозуміти, що якщо до серпня не надамо потрібних цифр, будуть жорсткі заходи. Які саме - не знаю. Ну, припускаю, що в серпні-вересні питання про те, що робити з нестачею на фронті, постане гостро", - сказав він.

Співрозмовник видання також додав, що гроші на виплати в регіональних бюджетах уже закінчуються, а Міноборони, за чутками, має проблеми навіть з обмундируванням.

Вибори в Росії 2026

Вибори до Державної думи РФ IX скликання відбудуться в єдині дні голосування, у період з 18 по 20 вересня 2026 року.

На них буде обрано 450 депутатів за паралельною (некомпенсованою) виборчою системою, за якою 225 депутатів обиратимуться в одномандатних округах, а ще 225 - за партійними списками.

Вибори в РФ можуть скасувати: думка експерта

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова заявила в інтерв’ю Главред, що в країні-агресорі готують сценарій скасування виборів до Державної думи, призначених на вересень.

Питання про можливість зриву виборчої кампанії почало обговорюватися на найвищому рівні задовго до публічних заяв на цю тему.

"Днями ми почули, що до Путіна вже звертаються з подібними пропозиціями - скасувати або відкласти вибори до Держдуми. До мене така інформація надходила ще місяць тому. Причому йшлося навіть не стільки про пропозиції, скільки про те, що в регіонах уже триває підготовка до скасування цих виборів. Тому я вважаю цей сценарій цілком імовірним", - розповіла Курносова.

Мобілізація в Росії - новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін планує провести мобілізацію в РФ і розраховує призвати від 300 до 500 тисяч осіб. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Sky News.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень.

22 липня Державна дума РФ схвалила законопроект, який дозволяє громадянам із незнятою або непогашеною судимістю, у тому числі за контрабанду наркотиків та участь в організованих злочинних угрупованнях, укладати контракти з Міністерством оборони під час офіційної мобілізації.

Того ж дня заступник міністра оборони Росії, начальник Головного військово-політичного управління генерал армії Віктор Горемикін заявив, що ухвалення закону дозволить розширити коло громадян, придатних до військової служби, а також спростить набір військовослужбовців для продовження війни проти України у 2026 році.

Крім того, 21 липня Росгвардія оприлюднила проєкт поправок, що передбачають розширення заходів цивільної оборони. За офіційною версією, зміни необхідні для захисту населення від неуточнених "небезпек" в умовах мобілізації, воєнного стану та воєнного часу.

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Про джерело: "Вёрстка" "Вёрстка" - це незалежне російськомовне суспільно-політичне інтернет-видання, засноване навесні 2022 року. Воно з’явилося як реакція на масове закриття та цензуру незалежних ЗМІ в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Засновниця: Лола Тагаєва (ексголовна редакторка новин телеканалу "Дождь"). Сайт заблоковано Роскомнадзором, саме видання та головний редактор внесені до реєстру "іноагентів" Значна частина команди працює з-за кордону з міркувань безпеки, проте видання зберігає мережу анонімних авторів та фрілансерів, які перебувають безпосередньо в Росії, що дозволяє їм отримувати унікальну інформацію з місць подій.

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