Україна отримає менше ракет до Patriot: Буданов назвав головну проблему

Керівник Офісу президента назвав чотири потреби армії та попросив Італію підключитися до захисту неба й Чорного моря.

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Буданов розкрив, чого бракує ППО найбільше / колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, uk.wikipedia.org

Головне із заяви Буданова:

Поставок Patriot недостатньо для відбиття російських атак

Київ просить Рим про боєприпаси для Samp/T і спільні дрони

Удари по портах – це економічна війна проти України

Україна у 2026 році отримає менше ракет до систем Patriot, ніж торік: поставки залишаються регулярними, але їхніх обсягів не вистачає, щоб витримувати темп російських повітряних атак. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє La Stampa.

"Я не називатиму цифр, бо не хочу давати перевагу ворогу чи бути некоректним щодо партнерів. Скажу лише, що у 2026 році ми отримаємо менше, ніж у 2025-му. Поставки тривають, вони регулярні, але їх недостатньо, щоб протистояти темпам російських атак", - зазначив він. відео дня

За його словами, американський комплекс залишається єдиним засобом, здатним ефективно нейтралізувати балістику. Водночас навіть велика партія перехоплювачів не переламає перебіг війни - вона лише зробить її дорожчою для держави-агресорки.

"Для Кремля кожна балістична ракета, що досягає цілі, - це успіх, тоді як кожна збита ракета - привід для серйозних роздумів, у тому числі й економічних", - наголосив керівник Офісу президента.

Patriot / Інфографіка: Главред

Чотири запити Києва до партнерів

Список пріоритетів, з якими українська сторона виходить на переговори із партнерами, охоплює не лише озброєння, а й економіку та логістику.

"По-перше - боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Кожна перехоплена балістична ракета - це врятований будинок, школа, що залишилася цілою, люди, врятовані від смерті. Друге - це спільне виробництво: ми вже виробляємо більше половини того, що нам потрібно для ведення бойових дій, але нам потрібні нові ліцензії, технології, спільні підприємства. Це дозволило б нам не залежати від політичних циклів країн-партнерів. Третє - це передбачуване фінансування, інакше армія не може планувати операції. Вибачте, є ще й четверта річ, яка стосується не лише нас: безпека судноплавства в Чорному морі", - перелічив він.

Чорне море як економічний фронт

Від липня російські війська методично працюють по інфраструктурі Одеси, Чорноморська, Південного та дунайських портів. Мета таких ударів, за словами Буданова, суто фінансова.

"Мета - зупинити український експорт. Це економічна війна, яка позначається на бойових діях: менше доходів для держави, а отже, менше ресурсів для армії", - сказав він.

Під ударом опинилися саме ті гавані, звідки продовольство йде до Африки та Близького Сходу; у відповідь українські сили б'ють по кораблях, які обстрілюють міста. Регіон, переконаний керівник ОП, давно вийшов за межі двосторонньої проблеми.

"Чорне море – це не локальна проблема. Через нього пролягають шляхи забезпечення продовольчої безпеки світу та морської безпеки Європи й Середземномор'я. Країна з морськими традиціями, така як Італія, може зрозуміти цю логіку краще за інших", - переконаний Буданов.

Роль Рима він бачить у трьох площинах - від постачання боєприпасів до європейського комплексу ППО до промислової кооперації, де українським внеском стане бойовий досвід.

"Важливо продовжувати працювати над забезпеченням боєприпасами для Samp/T. А також розглянути можливості спільного виробництва дронів: Італія має промисловість, Україна - досвід. Це партнерство зміцнило б обидві сторони. Крім того, є питання безпеки Чорного моря: захист судноплавства, авіаційно-морська оборона, страхове покриття, захист коридорів - це сфери, в яких насамперед Італія, а також Європа можуть зробити конкретний внесок, не посилюючи ризик ескалації", - підсумував Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Скільки ракет для Patriot потрібно, щоб пережити зиму

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що українська сторона активно працює над пошуком ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot напередодні зими.

За його словами, Україні потрібно щонайменше 300 ракет, щоб пережити цю зиму.

"Ми працюємо з тими столицями, де, як ми знаємо, є відповідні засоби для нас. Це насамперед інтерцептори, PAC-2, PAC-3 для систем Patriot. Дуже складно. Ми буквально вигризаємо, боремося за кожен предмет, за кожну ракету, ось. Але я вважаю, що ми просуваємося. Ми просуваємося, партнери нас чують", - сказав він.

Ракети для Patriot - що відомо

Як повідомляв Главред, 25 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала нові ракети для систем Patriot, ракети AIM, а також підтвердження щодо передачі кількох систем протиповітряної оборони Crotale з боєприпасами.

Видання Financial Times писало, що дефіцит ракет для ЗРК Patriot може позбавити Україну переваги, яку вона отримала після серії дальнобійних ударів по російській території.

Водночас політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов переконаний, що навіть якщо США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, це не розв'яже проблему браку засобів протиповітряної оборони найближчим часом.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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