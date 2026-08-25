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Після війни Україна стане ключовим гравцем Європи: дипломат назвав козирі Києва

Анна Ярославська
25 серпня 2026, 10:43
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Екс-міністр закордонних справ пояснив, які інструменти допоможуть Україні стати одним із лідерів континенту після закінчення війни.
Володимир Огризко, прапор України
Володимир Огризко пояснив, як Україна очолить Європу після війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Ключові тези:

  • Україна стане лідером у сфері безпеки Європи
  • ЗСУ довели застарілість стратегії НАТО
  • Україна може очолити світовий ринок зерна

Україна після завершення війни може стати одним із лідерів системи безпеки Європи завдяки унікальному бойовому досвіду та ініціативі щодо антибалістичної коаліції, до якої вже приєдналися десять країн. Таку думку висловив у інтерв’ю Главреду керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Дипломат звернув увагу на те, що жодна інша країна континенту не має практичного досвіду протистояння масштабній агресії, який щодня набуває Україна.

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"Нехай мене називають "рожевим оптимістом", але я бачу Україну після війни в абсолютно новому образі. Розглянемо аспект безпеки. Хто, крім України, сьогодні може показати всім європейцям приклад того, як слід вести надзвичайно важку війну? Ніхто! Немає сьогодні в Європі країни, яка не теоретично, малюючи стрілки на карті, а практично може сказати, що "ваша логіка не працює". Українські військові навіть під час спільних навчань із країнами НАТО доводять, що стара стратегія НАТО не працює і розрахована на війни минулого століття, а не на сучасні. Така країна просто не може перебувати поза європейською системою безпеки", - заявив Огризко.

Антибалістична коаліція як нова опора безпеки

За словами дипломата, європейські держави дедалі менше розраховують на гарантії ззовні й шукають власні механізми захисту від ракетних загроз.

"Зеленський запропонував, на мій погляд, надзвичайно важливу концепцію - антибалістичну коаліцію. Усі в Європі зрозуміли, що покладатися на американців у цьому плані не можна, бо США не захистять Європу від російської загрози. Тому потрібно створювати щось незалежне від Штатів, по суті європейське. Ми якраз пропонуємо такий варіант, і європейці це зрозуміли - вже об’єдналися десять країн. Це, на мій погляд, є прообразом нової європейської системи безпеки", - розповів дипломат.

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Огризко також звернув увагу на позицію Валерія Залужного щодо застарілості підходів Альянсу.

"Що стосується НАТО, то я підтримую слова Залужного: Альянс не встигає за сучасними тенденціями і потребує реформування та нових підходів. Україна є лідером у розумінні того, як це потрібно робити", - додав дипломат.

За його словами, поєднання українського досвіду, ноу-хау та європейського фінансування дозволить забезпечити безпеку континенту після завершення війни.

Економічний потенціал: від зерна до металургії

Окрім оборонного аспекту, Огризко заявив про економічні перспективи країни, звернувши увагу на побоювання європейців щодо конкуренції з боку українського агросектору.

"У Європі побоюються продукції українського сільського господарства, оскільки ми маємо можливість заполонити Європу українським зерном. А це означає, що ми маємо потенціал виходу не лише на європейський, а й на світовий ринок із європейським знаком якості. Тож ми можемо заробляти не лише на зерні, а й на продукції з нього", - пояснив Огризко.

Дипломат додав, що потенціал країни не обмежується аграрним сектором: за його словами, Україна має розвинену металургію, можливості для транспортного бізнесу, власний торговельний флот та напрацювання у сфері високих технологій.

"Якщо ці складові запрацюють, а внутрішня політика держави та її інститутів набуде нової ролі, Україна стане одним із лідерів Європи. Це очевидно", - підсумував Огризко.

Дивіться відео - Інтерв’ю Володимира Огризко Главреду:

Як писав Главред, Україна разом із Данією, Францією, Німеччиною, Італією, Нідерландами, Норвегією, Іспанією, Швецією та Великою Британією оголосили про запуск процесу створення Інтегрованої коаліції протиракетної оборони - суто оборонного об’єднання, покликаного захистити континент від зростаючої ракетної загрози.

24 серпня в Києві відбулося засідання "Коаліції охочих", за підсумками якого партнери оголосили про нові військові та енергетичні пакети для України, посилення протиповітряної оборони, прискорення виробництва далекобійних ракет та підготовку спільних військових навчань. Одним із найважливіших практичних рішень стала згода Великої Британії розсекретити технологічну інформацію про британські компоненти ракет Storm Shadow/SCALP для подальшої локалізації їхнього виробництва в Україні, тоді як Франція пообіцяла прискорити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів для української ППО.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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