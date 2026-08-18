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"Усі підуть в армію - побачите": у ГУР розкрили план Путіна щодо нової хвилі мобілізації

Дар'я Пшеничник
18 серпня 2026, 11:11
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Важливо розуміти, що Москва, так чи інакше, вже готова до мобілізації, адже чинним залишається указ Путіна ще від 2022 року.
мобилизация в рф, путин
Чи наважиться Путін на нову мобілізацію в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот с YouTube, t.me/news_kremlin

Ви дізнаєтеся:

відео дня
  • Коли стане ясно щодо нової хвилі мобілізації
  • Чому РФ не може сформувати нові дивізії
  • Кого Кремль тепер пускає на контракт

Готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми - до цього моменту остаточного рішення диктатора Володимира Путіна не буде. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

Якщо російський диктатор таки ухвалить таке рішення, українська розвідка побачить це заздалегідь - за характерними індикаторами та ознаками підготовчих заходів. Утаємничити подібний процес технічно неможливо, переконаний представник ГУР.

Юридично Москва до цього кроку вже підготовлена: указ Путіна, підписаний ще у 2022 році, залишається чинним і не потребує оновлення. Час, що лишився до голосування, окупанти намагатимуться конвертувати у просування на тих ділянках фронту, де це ще реально.

Розвідка спирається на попередній досвід Кремля, який дає доволі точні орієнтири щодо термінів появи новосформованих підрозділів на лінії бойового зіткнення.

"У росіян є досвід проведення такої мобілізації, і ми його розуміємо. Вони почали часткову мобілізацію в другій половині жовтня 2022 року. Бойові підрозділи, які могли реально вступити в бій, були на фронті у січні 2023-го, якась частина була ще в грудні", - наголосив Скібіцький.

Дивізій не буде: у РФ бракує людей

Амбітні плани російського командування щодо переформатування структури армії наразі гальмує елементарна арифметика. Ідея полягала в тому, щоб на базі наявних бойових бригад розгорнути повноцінні дивізії, однак особового складу для цього не вистачає.

Провалом обернулася й спроба укомплектувати найтехнологічніший напрямок - сили безпілотних систем. Ставка на молодь та студентів не спрацювала, тож ресурс доводиться перетягувати з інших видів і родів військ.

"Їхнє військове командування вважало, що всі студенти побіжать туди, а в реальності у них виконання плану щодо набору до сил БпС - всього лише 30%. Вони намагаються забирати особовий склад з інших видів та родів військ, але загалом набір провалюється", - розповів генерал-майор.

409 тисяч і контракти для рецидивістів

За даними української розвідки, на 2026 рік Кремль заклав показник у 409 тисяч рекрутів. Аби наблизитися до цієї цифри, Путін підписав закон, який радикально звузив перелік статей, що раніше блокували доступ до контрактної служби.

"По суті, під обмеженням залишились "предатели родины", педофіли та політичні засуджені. Усі решта - вбивці, ґвалтівники, члени ОПГ, наркоторговці - можуть підписувати контракти. І на сьогодні з цієї категорії вже 28 тисяч уклали контракти", - зазначив представник ГУР.

Динаміка набору при цьому просіла: зараз плани щодо контрактників виконуються на рівні 98%, і всі ці угоди укладені добровільно. Утім у другій половині року ворог має намір підвищити планові показники.

"Там немає демократії, усі підуть в армію - побачите", - стверджує Скібіцький.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Прогноз щодо мобілізації в РФ

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран говорив, що Росія перебуває на межі економічної катастрофи, яка може виявитися серйознішою, ніж Велика депресія у США на початку XX століття.

За його словами, щоб відправити одного бійця на передову, в тилу мають працювати приблизно від шести до восьми осіб.

"Мова йде не про цивільних, а лише про тих, хто працює в Міністерстві оборони та у військово-промисловому комплексі. Це дуже серйозні витрати. За фінансовими показниками я бачу, що росіяни не готові до такого масштабування. У них ще залишається певний запас. Але якщо вони в одну мить витратять його на масштабну мобілізацію, то можуть повністю вигоріти за шість, максимум 12 місяців. Вони просто спалять усе, що в них ще залишилося", - переконаний він.

Поповнення армії РФ - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що російська влада підготувала чергові зміни до законодавства, які дозволять залучати до військової служби ще більше засуджених.

Раніше повідомлялося, що Росія перейшла до фактично примусового набору на війну проти України: чоловіків призовного віку затримують на вулицях, біля місць роботи або під приводом перевірки документів, оскільки добровільна вербовка припинилася.

Напередодні стало відомо, що російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень.

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Про персону: Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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