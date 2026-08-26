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РФ завдала удару по Чернігову: зруйновано будинок, загинули жінка та 4-річна дитина

Анна Ярославська
26 серпня 2026, 08:04оновлено 26 серпня, 08:44
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Ранковий обстріл призвів до жертв. Під завалами будинку знайшли тіла двох людей, поранено 14-річну дівчинку.
РФ завдала удару по Чернігову: зруйновано будинок, загинули жінка та 4-річна дитина
​Атака РФ на Чернігів - ранковий наліт БПЛА призвів до загибелі сім’ї / Колаж: Главред, фото: ДСНС ​

Коротко:

  • Ранковий удар реактивного дрона зруйнував будинок у Чернігові
  • Жертвами ворожого нальоту стали жінка та 4-річна дитина
  • До лікарні доставили поранену 14-річну дівчинку зі згорілого будинку

Рано вранці 26 серпня російська окупаційна армія завдала удару по Чернігову. В результаті атаки загорівся приватний будинок - приміщення фактично знищено вогнем. У будинку перебували троє людей.

Як повідомили в Чернігівській міській раді, внаслідок ворожого удару постраждала 14-річна дівчинка. Дитину госпіталізовано до медичного закладу.

відео дня

Також підтвердилася інформація про загиблих внаслідок ранкового удару по Чернігову.

"Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла й у магазині, розташованому поруч.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ вранці попереджали про рух реактивного БПЛА курсом на Чернігів.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Оновлено. У ДСНС підтвердили, що внаслідок російської атаки загинули жінка та 4-річна дитина

"Учора ввечері внаслідок атаки у місті виникли пожежі у трьох господарських будівлях. Попередньо відомо про 2 травмованих дітей", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці росіяни знову атакували Чернігів. Унаслідок удару по житловому будинку виникла пожежа.

Травмовано 14-річну дівчинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла жінки та маленької дівчинки.

Також загорівся розташований поруч магазин.

  • Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026
    Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026
    Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026
    Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026
    Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026
    Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026
    Наслідки атаки на Чернігів вранці 26 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

26 серпня у Чернігові оголошено День жалоби.

"На знак скорботи за загиблими на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою. У цей день заборонено проведення розважально-концертних заходів, а також трансляцію розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті. Від імені всієї Чернігівської міської територіальної громади висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомили у міській раді.

Як писав Главред, 24 серпня серед білого дня країна-агресор Росія атакувала Чернігів безпілотником. Ворожий дрон атакував багатоквартирний будинок у центральній частині міста. В результаті атаки постраждали щонайменше 8 осіб, серед них - дитина.

26 липня російський безпілотник атакував супермаркет АТБ у Чернігові. В результаті удару загинули та були поранені люди.

РФ обрала нові цілі для обстрілів: думка експерта

Російські удари по торгових центрах і складах можуть бути частиною нової тактики тиску на Україну. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що Москва намагається створити перебої з постачанням продовольства і тим самим посилити соціальну напругу.

"Що стосується самої зими, щодо обстрілів, бачите, Російська Федерація на сьогодні обрала зовсім іншу категорію цілей. Вони націлюються на торгові центри та склади. Вони хочуть створити ситуацію перебоїв із постачанням продовольства", - пояснив Жданов у коментарі ТСН.

На його думку, кінцева мета таких атак - дестабілізація всередині України та виникнення масового невдоволення.

"Ось яка головна мета Російської Федерації. А коли не буде продовольства, вони сподіваються, що у нас почнуться голодні бунти. Це головна мета створення хаосу", - сказав військовий експерт.

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Про джерело: Чернігівська міська рада

Чернігівська міська рада - це орган місцевого самоврядування, який представляє інтереси мешканців Чернігова та керує справами Чернігівської міської громади.

Адміністративний центр - місто Чернігів.

Голова ради обирається мешканцями міста терміном на 5 років. Рада складається з 42 депутатів.

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