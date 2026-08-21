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Чи відбудеться мобілізація в РФ після виборів: Небензя розкрив плани Кремля

Анна Ярославська
21 серпня 2026, 08:50
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Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя закликав дочекатися виборів у Росії.
Василь Небензя, мобілізація в РФ
Василь Небензя відповів, чи буде мобілізація в РФ / Колаж: Главред, фото: x.com/RussiaUN, Міноборони РФ, Sota

Читайте в матеріалі:

  • Чи планує Кремль нову хвилю мобілізації
  • Чи правда, що чоловіки масово тікають з РФ до Грузії
  • Як Небензя прокоментував чутки про призов

Кремль наразі не планує масової мобілізації в Росії. Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

У Нью-Йорку кореспондент Укрінформу попросив Небензю прокоментувати повідомлення про масову втечу чоловіків з Росії до Грузії напередодні очікуваної мобілізації після так званих виборів до Держдуми.

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"Ви, схоже, набагато краще за мене знаєте, що відбудеться після виборів", – відповів російський дипломат.

Він також заперечує інформацію про масовий виїзд росіян до Грузії.

"Я б не сказав, що десятки тисяч молодих росіян тікають до Грузії", – сказав Небензя.

Він стверджує, що масова мобілізація в Росії поки що не планується.

"Не хвилюйтеся з приводу мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що нам поки що не потрібна масова мобілізація, і вона не планується та не очікується, наскільки мені відомо. Але подивимося, що станеться після виборів – і хто має рацію, а хто помиляється", – заявив Небензя.

Вибори до Державної думи РФ IX скликання відбудуться в єдині дні голосування, у період з 18 по 20 вересня 2026 року.

Зазначимо, що в країні-агресорі РФ почали застосовувати нову практику залучення громадян до служби в армії. Зокрема, в Омську зафіксовано випадки затримання чоловіків на вулицях або на роботі з подальшим примусом підписати контракт з Міноборони Росії. Детальніше читайте у матеріалі: Бусифікація по-російськи: чоловіків забирають з вулиць і змушують йти на війну з Україною.

Мобілізація в Росії - новини

Як писав Главред, після завершення виборів у Росії диктатор Володимир Путін може вдатися до нової хвилі мобілізації, щоб заповнити втрати російської армії без значного збільшення бюджетних витрат. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

Посилаючись на дані розвідки, Зеленський заявив в інтерв’ю для Sky News, що Кремль має намір мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький заявив, що Москва, так чи інакше, вже готова до мобілізації, адже чинним, як і раніше, залишається указ Путіна, виданий ще у 2022 році.

Російські ЗМІ пишуть з посиланням на джерела у федеральних і регіональних органах влади, а також у керівництві однієї з опозиційних фракцій у Держдумі, що після виборів у Росії може бути офіційно оголошено воєнний стан або його елементи. Жорсткий сценарій підтримують деякі силовики.

Чи зможе РФ мобілізувати півмільйона осіб: думка експерта

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран прокоментував дані про можливість мобілізації в країні-агресорі РФ 500 тисяч осіб для війни з Україною.

"Розмови про 500 тисяч - це певною мірою психологічна атака на Захід: мовляв, ми все одно засипаємо вас шапками, не потрібно допомагати Україні тощо", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

За словами експерта, на такі заяви не варто надто зважати, тому що Росія перебуває на межі економічної катастрофи, яка може виявитися серйознішою, ніж Велика депресія у США на початку XX століття.

"Вони перевантажили економіку військовими витратами. Щоб виграти війну так, як вони хочуть, і нав’язати мир на своїх умовах, їм потрібно ще вдвічі більше ресурсів, ніж вони вже викачали з економіки. А викачувати більше вже майже нізвідки", - пояснив він.

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Про джерело: Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

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