УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Що буде, те буде": Трамп зізнався, чи балотуватиметься вчетверте у разі поразки

Руслана Заклінська
23 вересня 2024, 13:58
100
Кандидат у президенти США Дональд Трамп сподіваєтться на перемогу у виборах цьогоріч.
'Що буде, те буде': Трамп зізнався, чи балотуватиметься вчетверте у разі поразки
Трамп відверто розповів, чи змагатиметься за пост президента у 2028 році / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп не буде балотуватися на пост президента вчетверте, якщо програє вибори 5 листопада 2024 року. Про це він заявив під час інтерв'ю в програмі "Full Measure".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість балотуватися через чотири роки у разі поразки, 78-річний політик зазначив: "Ні, не бачу. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі цього не бачу".

На виборах Дональд Трамп змагається проти віцепрезидентки Камали Гарріс. Опитування свідчать, що кандидати "йдуть на рівних", хоча Гарріс поступово отримує перевагу на національному рівні. Проте вирішальними залишаються штати, які коливаються.

відео дня

"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", - додав Трамп.

Дональд Трамп був президентом США з 2017 по 2021 рік і програв Джо Байдену на виборах 2020 року. Політик продовжує заперечувати результати виборів 2020 року, стверджуючи про фальсифікації.

Він також стикається з низкою кримінальних обвинувачень, пов’язаних із його спробами скасувати результати минулих виборів, хоча сам заперечує всі звинувачення.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Президентські вибори в США - головне

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Головними суперниками у перзидентській гонці є колишній президент Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

19 липня Трамп офіційно оголосив про свою участь у виборах від Республіканської партії. У віцепрезиденти він обрав сенатора, який саботував допомогу Україні - Джея Ді Венса.

27 червня пройшли дебати між Трампом та чинним президентом Джозефом Байденом. Вони закінчилися для демократів настільки погано, що Байден відмовився від подальшої участі у президентській гонитві.

Після цього Камала Гарріс оголосила про свій намір балотуватися на пост президента замість Байдена, а 2 серпня вона отримала підтримку необхідної кількості демократів для висунення від Демократичної партії.

6 серпня Гарріс оголосила, що її кандидатом у віцепрезиденти стане губернатор Міннесоти Тім Волз.

Як повідомляв Главред, 11 вересня у США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, де обговорювали важливі теми, зокрема війну в Україні. Представниця Демократичної партії Камала Гарріс чітко заявила про підтримку Києва. Трамп, представляючи Республіканську партію, двічі ухилився від прямої відповіді на запитання про війну, зазначивши лише, що інтересах Америки, щоб ця війна закінчилася.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп вибори у США президентські вибори в США
Реклама

Головне за день

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати "прориву" у політиці Байдена

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати "прориву" у політиці Байдена

16:06 Україна
Всю конструкцію під демонтаж: в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст

Всю конструкцію під демонтаж: в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст

16:02 Україна
ЗСУ "покришили" тисячі окупантів на Харківщині: названо втрати РФ з початку наступу

ЗСУ "покришили" тисячі окупантів на Харківщині: названо втрати РФ з початку наступу

15:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами 60341

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

Втікач Влад Яма показався в Києві з дружиною - подробиці 6633

Втікач Влад Яма показався в Києві з дружиною - подробиці

Є перші прильоти : РФ атакувала Україну ракетами 4195

Є перші "прильоти": РФ атакувала Україну ракетами

У США розкрили плани Путіна щодо Курщини та попередили про небезпечний сценарій 3387

У США розкрили плани Путіна щодо Курщини та попередили про небезпечний сценарій

Останні новини

16:10

Ціни на овочі та фрукти в Україні "злетіли": що подорожчало найбільше за тиждень

16:08

Жодної комахи в оселі більше не буде: 5 способів, як позбутися від мух народними засобамиВідео

16:06

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати "прориву" у політиці Байдена

16:02

Всю конструкцію під демонтаж: в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст

15:34

"Вдягнуті на понад 10 млн грн": експерт порахував ціну "обвісу" сім’ї депутата від фракції Порошенка, якого застали на Мальдівах

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - КриволапВійськову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап
15:25

"Новітня зброя РФ": чому після удару по складу в Торопці почались землетрусиВідео

15:09

РФ просунулася в Харківській області: у розвідці Британії назвали напрямокВідео

15:06

ЗСУ "покришили" тисячі окупантів на Харківщині: названо втрати РФ з початку наступу

14:55

Вдарить +28 градусів: коли в Україні різко потепліє

Реклама
14:49

Навіщо потрібні 3 відсіки в пральній машині: чому важливо їх не переплутати

14:47

Ціна просто космос: яке пиво найдорожче у світі

14:11

На телеканалі 2+2 стартує прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов" новини компанії

13:58

"Що буде, те буде": Трамп зізнався, чи балотуватиметься вчетверте у разі поразки

13:56

Знають одиниці: чому птахи не вмирають на високовольтних дротах - просте поясненняВідео

13:48

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

13:29

"Червону лінію перетнуто": одна з країн, які передали Україні F-16, висловилася про удари по РФВідео

13:19

"Наступні місяці будуть вирішальними": Зеленський у США зробив важливу заяву

13:04

Черговий провал Росії: що сталося під час вибуху ракети "Сармат" у РФ

12:52

І зігрієтеся, і заощадите: які дрова краще для опалення будинку

12:50

Ще більше міст України під загрозою: РФ збільшила дальність ударів КАБів - Братчук

Реклама
12:41

Накриє спека з Туреччини та Балкан: якою буде погода в Україні з 23 по 29 вересня

12:35

Стратегія РФ "тріщить по швах": ворог в паніці намагається втриматись на Харківщині

12:29

З "Кинджалів" на "Іскандери": Криволап розкрив нову стратегію ракетних ударів РФВідео

12:26

Була в супроводі чоловіка: який вигляд має Кейт Міддлтон після хіміотерапії

12:09

Чоловік "ніколи не мав гарної стрижки" і звернувся до перукаря - що з цього вийшлоВідео

11:59

У Москві сплюндрували могилу путініста МасляковаВідео

11:43

4 знаки зодіаку, яким судилося стати великими

11:40

Біля одного із міст ситуація критична: боєць ЗСУ розповів про загострення на фронті

11:38

Авокадо дозріває за 10 хвилин: геніальна підказка кулінарного експерта

11:36

Готували захоплення влади в Одесі: СБУ знешкодила бойову групу російського ГРУФото

11:21

Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського

11:04

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Зміям - невдачі, Коням - зіпсований день

11:02

Удари по складах у Росії: чи варто очікувати радикальну відповідь від РФ - КриволапВідео

11:02

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Овнам - прибуток, Тельцям - нові горизонти, Близнюкам - сваркаВідео

10:48

Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ

10:21

Гороскоп на завтра 24 вересня: Скорпіонам - важливий дзвінок, Володіям - вигорання

10:19

"Живемо вже майже три роки": Алан Бадоєв возз'єднався з Ольгою Навроцькою

10:01

Кремль кидає моряків гинути в Україну, а флот РФ розвалюється на очах - Forbes

09:34

Знищення арсеналу в Торопці скоротить війну: керівник ЦПД розповів про успіх ЗСУ

09:31

Залили і забули: чим прибрати запах у вуличному туалеті

Реклама
09:09

Втікач Влад Яма показався в Києві з дружиною - подробиці

09:03

Ядерні погрози не працюють, Путін може розіграти "золоту карту" - The Washington Post

08:35

В порох стерли 58 будівель і залізницю: нові знімки складу РФ після атаки ЗСУФото

07:56

"Є чудова відмазка": Анна Кошмал оригінально повідомила про свою другу вагітність

07:48

РФ просунулася біля семи населених пунктів на Донбасі - DeepState

06:52

Макрон зробив резонансну заяву щодо перегляду відносин із РФ

06:39

Чому пропозиція Сікорського по Криму є хорошою новиною, а не поганою?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого зір яструба: треба за 7 секунд знайти робота

03:36

Руки бруднити не потрібно: жінка показала "геніально простий" метод чищення картоплі

01:56

Горять машини, пошкоджені будинки: РФ 6 разів вдарила по ЗапоріжжюФотоВідео

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти