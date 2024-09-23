'Що буде, те буде': Трамп зізнався, чи балотуватиметься вчетверте у разі поразки

Кандидат у президенти США Дональд Трамп сподіваєтться на перемогу у виборах цьогоріч.

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Трамп відверто розповів, чи змагатиметься за пост президента у 2028 році / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп не буде балотуватися на пост президента вчетверте, якщо програє вибори 5 листопада 2024 року. Про це він заявив під час інтерв'ю в програмі "Full Measure".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість балотуватися через чотири роки у разі поразки, 78-річний політик зазначив: "Ні, не бачу. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі цього не бачу".

На виборах Дональд Трамп змагається проти віцепрезидентки Камали Гарріс. Опитування свідчать, що кандидати "йдуть на рівних", хоча Гарріс поступово отримує перевагу на національному рівні. Проте вирішальними залишаються штати, які коливаються.

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"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", - додав Трамп.

Дональд Трамп був президентом США з 2017 по 2021 рік і програв Джо Байдену на виборах 2020 року. Політик продовжує заперечувати результати виборів 2020 року, стверджуючи про фальсифікації.

Він також стикається з низкою кримінальних обвинувачень, пов’язаних із його спробами скасувати результати минулих виборів, хоча сам заперечує всі звинувачення.

Президентські вибори в США - головне

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Головними суперниками у перзидентській гонці є колишній президент Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

19 липня Трамп офіційно оголосив про свою участь у виборах від Республіканської партії. У віцепрезиденти він обрав сенатора, який саботував допомогу Україні - Джея Ді Венса.

27 червня пройшли дебати між Трампом та чинним президентом Джозефом Байденом. Вони закінчилися для демократів настільки погано, що Байден відмовився від подальшої участі у президентській гонитві.

Після цього Камала Гарріс оголосила про свій намір балотуватися на пост президента замість Байдена, а 2 серпня вона отримала підтримку необхідної кількості демократів для висунення від Демократичної партії.

6 серпня Гарріс оголосила, що її кандидатом у віцепрезиденти стане губернатор Міннесоти Тім Волз.

Як повідомляв Главред, 11 вересня у США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, де обговорювали важливі теми, зокрема війну в Україні. Представниця Демократичної партії Камала Гарріс чітко заявила про підтримку Києва. Трамп, представляючи Республіканську партію, двічі ухилився від прямої відповіді на запитання про війну, зазначивши лише, що інтересах Америки, щоб ця війна закінчилася.

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