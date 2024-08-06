Гарріс обрала Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти: у СNN розкрили важливі деталі

Минулого тижня він виступив проти республіканців незабутніми нападами.

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Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти / колаж: Главред, фото: Інстаграм Камали Гарріс, Вікіпедія

Віце-президент Камала Гарріс прийняла рішення щодо свого напарника, і четверо людей, близьких до процесу, сказали, що її вибір - губернатор Міннесоти Тім Волз.

У CNN повідомили, що колишній педагог, Тім Волз зараз перебуває на другому терміні губернатора Міннесоти та очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років пропрацював у Конгресі, представляючи консервативно орієнтований сільський округ, у якому як до, так і після його перебування на посаді переважно домінували республіканці.

Минулого тижня він виступив проти республіканців незабутніми нападами, хоча його найпомітнішим внеском була рішучість наклеїти ярлик на Республіканську партію, особливо на її президентську кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа та сенатора від Огайо Джей Ді Венса. Волз назвав дует "дивними чуваками", перш ніж приступити до їхньої політичної програми.

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Хто такий Тім Волз? Тім Волз - американський політик і педагог, який обіймає посаду 41-го губернатора Міннесоти з 2019 року. Член Демократичної партії, він був членом Палати представників США від 1-го округу з 2007 по 2019 рік. Також відомо, що 2018 року був обраний губернатором, перемігши кандидата від Республіканської партії, комісара округу Ганнепін Джеффа Джонсона. Також у 2022 році переобраний на виборах губернатора Міннесоти, перемігши кандидата від Республіканської партії Скотта Дженсена, передає Вікіпедія.

Ця фраза закріпилася, ставши центральним мемом у новій версії кампанії після Байдена, розвиток, який захоплює демократів і, очевидно, розчаровує багатьох правих.

Варто додати, що Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії. Вона стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка очолить виборчу партію. Вона також отримала більшість голосів від усіх делегатів з'їзду.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Вибори у США

Нагадаємо, що Камала Гарріс обійшла Трампа у передвиборчому опитуванні. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%. Як свідчить нове опитування CBS News, Гарріс підтримують 50%, Трампа - 49%. У Байдена ніколи не було таких результатів, як у Гарріс.

Стала відома дата дебатів Трампа і Гарріс. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп змінив свою позицію і дав згоду на участь у дебатах із демократом Камалою Гарріс. Очікується, що дебати відбудуться в Пенсільванії.

Пізніше Дональд Трамп "наїхав" на Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News. У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп накинуся з критикою та образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей".

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