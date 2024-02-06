Чий Крим: Дуда зробив нову заяву на тлі гучного дипломатичного скандалу

Анджей Дуда сказав, що Україна має відновити контроль над міжнародно визнаними територіями, включно з Кримом.

https://glavred.net/world/chey-krym-duda-sdelal-novoe-zayavlenie-na-fone-gromkogo-diplomaticheskogo-skandala-10539398.html Посилання скопійоване

Анджей Дуда виправдався за свої слова про "неповернення Криму" / Колаж: Главред, фото: ОПУ, pixabay.com

Президент Польщі Анджей Дуда, який днями неоднозначно висловився про повернення Криму Україні, виправдався і зробив нову заяву.

Зокрема, Дуда сказав в інтерв'ю Polskie Radio 24, що "Україна повинна відновити контроль над міжнародно визнаними територіями, включно з Кримом".

Також польський лідер прокоментував свої слова про "неповернення Криму".

відео дня

"Щодо мого п'ятничного інтерв'ю, прошу взяти до уваги умовність цього інтерв'ю. Це не була напружена розмова з політиком. Це було інтерв'ю, яке ми частково сприймали як спокійну, невимушену розмову на різні теми, не обов'язково дуже серйозні. Що стосується нашої позиції щодо російської агресії проти України і того, як має закінчитися війна, то це відновлення міжнародного права", - пояснив він.

Дуда наголосив, що відновлення міжнародного права означає "повернення України в її міжнародно визнані кордони, до повного контролю над територіями, які є міжнародно визнаними територіями України, включно з Кримом".

Він нагадав, що російська агресія проти України почалася, зокрема, з окупації Криму.

"І ця окупація Криму триває досі. Росія повинна покинути окуповані території України. Україна має відновити контроль над усіма міжнародно визнаними територіями. Таким має бути кінець цій війні", - сказав Дуда.

Заява Дуди про повернення Криму під контроль України

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Kanal Zero зробив неоднозначну заяву про деокупацію Криму.

У відповідь на запитання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає Україна його назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - заявив польський лідер.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Дуди. Він заявив, що Польща визнає українські кордони "починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року через Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 року і Договір про кордон від 28 січня 2003 року".

Пізніше Дуда сказав, що Україна повинна перемогти у війні проти країни-агресора Росії, а Варшава підтримує свободу, суверенітет і незалежність країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.