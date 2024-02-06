Чий Крим: Дуда зробив нову заяву на тлі гучного дипломатичного скандалу

Президент Польщі Анджей Дуда, який днями неоднозначно висловився про повернення Криму Україні, виправдався і зробив нову заяву.
Зокрема, Дуда сказав в інтерв'ю Polskie Radio 24, що "Україна повинна відновити контроль над міжнародно визнаними територіями, включно з Кримом".
Також польський лідер прокоментував свої слова про "неповернення Криму".
"Щодо мого п'ятничного інтерв'ю, прошу взяти до уваги умовність цього інтерв'ю. Це не була напружена розмова з політиком. Це було інтерв'ю, яке ми частково сприймали як спокійну, невимушену розмову на різні теми, не обов'язково дуже серйозні. Що стосується нашої позиції щодо російської агресії проти України і того, як має закінчитися війна, то це відновлення міжнародного права", - пояснив він.
Дуда наголосив, що відновлення міжнародного права означає "повернення України в її міжнародно визнані кордони, до повного контролю над територіями, які є міжнародно визнаними територіями України, включно з Кримом".
Він нагадав, що російська агресія проти України почалася, зокрема, з окупації Криму.
"І ця окупація Криму триває досі. Росія повинна покинути окуповані території України. Україна має відновити контроль над усіма міжнародно визнаними територіями. Таким має бути кінець цій війні", - сказав Дуда.
Заява Дуди про повернення Криму під контроль України
Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Kanal Zero зробив неоднозначну заяву про деокупацію Криму.
У відповідь на запитання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає Україна його назад.
"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - заявив польський лідер.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Дуди. Він заявив, що Польща визнає українські кордони "починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року через Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 року і Договір про кордон від 28 січня 2003 року".
Пізніше Дуда сказав, що Україна повинна перемогти у війні проти країни-агресора Росії, а Варшава підтримує свободу, суверенітет і незалежність країни.
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