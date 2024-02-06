Трамп може пожертвувати Україною заради крісла в Білому домі - FT

Трампу була б на руку поразка України, якби вона сталася перед виборами у США і дала йому змогу заявити про слабкість і провал адміністрації Байдена.

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Ймовірно, Путін зробив довгострокову ставку на Трампа / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати главою Білого дому. Уже зараз політик чинить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні. Про це йдеться у статті Financial Times.

Видання зазначає, що республіканці в Палаті представників залишаються абсолютно непоступливими. У результаті стає дедалі менш імовірним, що військова допомога Україні потрапить через Конгрес найближчими місяцями або навіть цього року.

Якщо в США не схвалять військову допомогу Україні, то наслідки можуть бути катастрофічними. Україна вже зараз потерпає від нестачі артилерійських снарядів, і цього року проблема стане ще гострішою.

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Джек Вотлінг з Британського Королівського інституту об'єднаних служб каже, що дефіцит боєприпасів уже призвів до збільшення втрат серед українців. Військові не можуть планувати майбутні операції, оскільки не знають, коли будуть нові поставки техніки.

FT додає, що Європа не зможе заповнити дефіцит боєприпасів, оскільки виробничі лінії ще не готові. На думку аналітиків, це триватиме принаймні до 2025 року. А друга половина цього року потенційно дуже небезпечна для України.

За словами Вотлінга, наслідки дефіциту боєприпасів "спочатку відчуватимуться повільно, а потім швидко".

"Коли дійде до того, що наслідки стануть дуже очевидними, буде вже пізно", - попередив він.

Журналісти зазначають, що Трампа і республіканців, схоже, це не хвилює.

"Очевидно, вони готові ризикнути перемогою Росії - якщо це трохи збільшить шанси Трампа перемогти президента Джо Байдена в листопаді", - пише FT.

"Очевидно, Трамп хоче керуватися ідеєю, що Байден керував хаосом і поразкою - від південного кордону до Кабула і Києва. Якщо свобода України та безпека Європи - побічна шкода у спробі Трампа повернутися в Білий дім, колишній президент, здається, вважає це ціною, яку варто заплатити", - припускають автори статті.

Видання зазначає: можливо, Трамп привітав би українську поразку - якби вона сталася перед президентськими виборами та дала йому змогу озвучити свої улюблені заяви про слабкість і провал адміністрації Байдена.

Однак автори статті зазначають, що Трамп не міг зробити нічого з цього самостійно - йому потурають республіканці в Палаті представників.

Журналісти також припускають, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не може повірити своєму щастю. Ймовірно, господар Кремля зробив довгострокову ставку на Трампа.

"Якщо в Конгресі не зміниться думка в останню хвилину, ця ставка може нарешті виправдатися - на полях боїв в Україні", - резюмували в Financial Times.

Військова допомога США Україні

У Сенаті США опублікували новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Голосування за документ призначено на 7 лютого в Сенаті.

Загальна сума виділених коштів становить 118 млрд доларів. З них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів - для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - 20,23 млрд доларів.

Спікер Палати представників, республіканець Майкл Джонсон заявив, що законопроєкт про безпеку "ще гірший, ніж попередній". За його словами, документ буде похований.

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