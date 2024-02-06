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Золотарьов оцінив шанси на завершення війни в Україні за Корейським сценарієм

Анна Ярославська
6 лютого 2024, 10:21
Вступ України до НАТО стане окремим предметом для розмови. Але виникає питання, як прийняти до Альянсу країну з територіальними суперечками.
Андрій Золотарьов, ЗСУ
На Заході проговорюється сценарій заморожування війни за умовним корейським сценарієм / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 241 окрема бригада Сил ТРО ЗСУ

Колишній командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що наприкінці 2024 року можуть розпочатися переговори України і Росії, а війна може завершитися в рамках Корейського сценарію, але зі вступом України до НАТО. Шанс такого варіанту розвитку подій оцінив директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов.

За його словами, заява Ставрідіса, яка суперечить тому, що раніше говорили на Заході офіційні особи, є вкиданням тези для зондування громадської думки.

"Він запропонував варіант похабного для України миру, який передбачає припинення війни в обмін на те, щоб Київ змирився з втратою окупованих територій на невизначений термін. Такий варіант розвитку подій передбачає потенційну реалізацію Корейського сценарію", - сказав Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

Аналітик нагадав, що особливості завершення корейського конфлікту. Зокрема, угода про припинення вогню 1953 року підписувалася американцями і китайцями без участі Південної Кореї.

"У 1950 році китайці врятували північнокорейський режим: американці висадили в Інчхоні десант і відкинули північнокорейців, які зайняли 90% всього Корейського півострова, до річки Ялу і кордону з Китаєм, проте на допомогу Пхеньяну прибув мільйон китайських добровольців, і ситуація відкотилася до 38-ї паралелі. Конфлікт повернувся до лінії, з якої він і почався", - розповів він.

Однак, на думку Золотарьова, Корейську війну не можна порівнювати з війною в Україні, тому що американці не воюють на боці України, а китайські добровольці не беруть участі в бойових діях за Росію.

"Тому питання завершення війни має обговорюватися Києвом і Москвою. У Кремлі часто кажуть, що, мовляв, треба домовлятися зі США, а не з Україною, однак вирішувати питання будуть саме Україна і Росія. Подібні переговори наразі виглядають лише гіпотетичним сценарієм. Загроза політичних наслідків не дозволить Зеленському зробити заяву в руслі риторики Ставрідіса. До такого сценарію не готові і в Москві: там вважають, що після невдалого контрнаступу зможуть військовою силою домогтися капітуляції України", - вважає Золотарьов.

Що стосується заморожування війни за умовним корейським сценарієм, то на Заході цей варіант проговорюється.

"Вступ України до НАТО стане окремим предметом для розмови. Адже постає питання, як прийняти до Альянсу країну з територіальними суперечками. Політична відмова України від Криму також виглядає нереальним сценарієм. Інтеграція в НАТО займе час, про що свідчить приклад Швеції (...) Якщо вступ до Альянсу такої країни, як Швеція, затягнувся, то інтеграція України потребуватиме ще більше часу. Я думаю, знадобиться щонайменше 5-10 років, щоб Україна вступила до НАТО", - зазначив аналітик.

Золотарьов також акцентував на тому, що 2024 року на територіях понад 70 країн відбудуться вибори.

"У нас уже є приклад Угорщини, а також Словаччини, де переміг Фіцо. У Німеччині фіксується феноменально низький рейтинг правлячої коаліції на чолі із соціал-демократом Шольцем і зростання популярності Альтернативи для Німеччини, яка явно не прихильно налаштована щодо України. Безумовно сприятлива ситуація для нас лише у Великій Британії, де консерватори і лейбористи єдині в підтримці України. Там консерватори, судячи з усього, за підсумками виборів підуть в опозицію", - додав аналітик.

Дивіться відео - Інтерв'ю Андрія Золотарьова, в якому він дав оцінку сценарію "НАТО в обмін на території":

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Переговори України та Росії

Україна буде готова розглянути можливість участі представників агресора Росії за Формулою миру Володимира Зеленського, але лише під час Другого саміту миру. Для участі в обговоренні у Москви має бути політична воля до миру. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що країни-союзники на Заході не вимагають від України початку переговорів з агресором Росією щодо замороження бойових дій. Особисто Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни на будь-яких умовах, що показала серія безрезультатних переговорів. Київ повинен здобути перемогу над Москвою.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не настав.

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