Зеленський - Заходу: "Війна може прийти до вас, ніхто не буде готовий"

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про те, що він відчуває, коли в Європі говорять про втому через військову підтримку України.

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Володимир Зеленський попередив Захід, що війна може прийти на їхню територію / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОПУ, скріншот

Президент Володимир Зеленський попередив країни Заходу про те, що якщо припинитися підтримка України, то війна може прийти до них.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai1 Зеленський відповів на запитання про те, що він відчуває, коли в Європі говорять про втому через військову підтримку України.

"Війна може прийти до вас, тому що ми маємо справу з Путіним. І коли вона прийде, ніхто не буде готовий, європейські армії не готові, це буде шок, де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Хто про це говорить? Ніхто", - сказав Зеленський.

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Інші заяви Зеленського в інтерв'ю Rai1

Президент Зеленський заявив, що наземна ситуація на фронті зайшла в глухий кут через затримки з поставками військової техніки.

"Що стосується наземної війни, то тут патова ситуація, це факт, тому що були затримки з обладнанням, а затримки означають помилки", - сказав глава держави.

Що стосується морської операції, то вона принесла позитивні результати. Зокрема, країна-агресор Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі Україні вдалося побудувати зерновий коридор.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україні потрібне перезавантаження і зміна керівництва. Так він прокоментував питання про можливу відставку головкома ЗСУ Валерія Залужного.

"Залужний? Нам потрібне перезавантаження, зміна керівництва, не лише військового ... Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Безумовно необхідне перезавантаження, новий початок", - сказав глава держави.

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