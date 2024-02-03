Дуда виправдався за свою невдалу заяву про "неповернення" Криму Україні

Напад Росії та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином, заявив Анджей Дуда.

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Анджей Дуда заявив, що окупація Росією Криму - це злочин / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна повинна перемогти у війні проти країни-агресора Росії, а Варшава підтримує свободу, суверенітет і незалежність країни.

Дуда підкреслив, що з перших днів російського вторгнення він був на боці Києва.

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були зрозумілі з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором і окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином", - написав польський лідер у Twitter. відео дня

Він додав, що перемога України - це перемога всього вільного світу.

"Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм слід зупинити, перемогти і заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, тому що війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну і незалежну Україну проти агресії і жорстокого імперіалізму", - додав Дуда.

Заява Дуди про повернення Криму під контроль України

Як повідомляв Главред, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Kanal Zero зробив неоднозначну заяву про деокупацію Криму.

У відповідь на запитання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає Україна його назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - заявив польський лідер.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Дуди про "неповернення Криму в Україну".

"Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах", - написав Сікорський у Twitter.

Глава польського МЗС уточнив, що Польща визнає українські кордони "починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року через Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 року і Договір про кордон від 28 січня 2003 року".

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