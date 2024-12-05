За тиждень після удару 'Орешником' Герасимов телефонував топ-військовому США - NYT

На прохання начальника Генштабу РФ генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь.

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Валерій Герасимов зателефонував Чарльзу Брауну 28 листопада / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, МО РФ

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Кому дзвонив Герасимов після удару ракетою "Орешник" по Дніпру

Про що глава Генштабу РФ говорив із генералом США

Тиждень тому глава Генштабу РФ Валерій Герасимов провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Як пише The New York Times, телефонний дзвінок між сторонами був проведений минулої середи, 28 листопада, а саме: за день до Дня подяки і за шість днів після того, як Росія запустила по Україні нову балістичну ракету середньої дальності нібито у відповідь на використання ЗСУ американської та британської зброї для ударів по РФ.

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Під час розмови Герасимов повідомив Чарльзу, що запуск балістичної ракети "Орешник" був запланований задовго до того, як адміністрація президента США Джо Байдена погодилася дозволити Україні бити ракетами ATACMS по військових об'єктах усередині території Росії.

Прессекретар генерала Брауна капітан Джереал Дорсі заявив журналістам, що "на прохання Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь".

Він додав, що двоє чоловіків "обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, включно з конфліктом в Україні".

Видання зазначило, що незрозуміло, чому генерал Герасимов побажав, щоб ця розмова залишалася в таємниці. Востаннє він спілкувався з американськими колегами в жовтні 2022 року, коли з ним зв'язався генерал Марк Міллі - попередник генерала Брауна на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Тоді сторони провели розмову на тлі зростаючих побоювань ескалації конфлікту в Україні.

Удар ракетою "Орешник" по Україні - головні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до росіян зазначив, що Росія вдарила по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності "Орешник".

Нова російська балістична ракета, яка поцілила по Дніпру 21 листопада, мала кілька боєголовок. Утім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.

РС-26 Рубеж - що відомо / Інфографіка: Главред ​

Російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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