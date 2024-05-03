Чехія не підтримує ухилянтів: у МЗС оцінили можливість повернення чоловіків до України

Можливості Чехії щодо примусового повернення українських чоловіків на Батьківщину обмежені, заявив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

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Чехія не підтримує чоловіків з України, які переховуються від мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Чехія не підтримує українських чоловіків, які приїжджають до країни, щоб сховатися від мобілізації. Країна готова допомагати українським біженцям, але не тим, хто намагається уникнути обов'язку служити в армії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Novinky.

"Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обовʼязку", - зазначив Ліпавський.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії повідомили, що понад 94 тисячі чоловіків віком від 18 до 65 років отримали тимчасовий захист через війну в Україні. Проте можливості Чехії щодо примусового повернення українських чоловіків на Батьківщину обмежені.

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"Чеська держава не має для цього правових підстав. Країна не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що так вирішили", - сказала експерт з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Обмеження для чоловіків за кордоном - питання їх повернення до України

Нагадаємо, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців. Чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні, оскільки за кордон їх більше не пересилатимуть.

Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також розгляне можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків.

Крім цього, Міністерство науки і вищої освіти Польщі розгляне ситуацію з українськими студентами, які навчаються у країні, у зв'язку з прийняттям Україною закону про мобілізацію. Міністр Даріуш Вєчорек зазначив, що це питання буде обговорять з МЗС Польщі та МОН України.

Посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що чоловікам не обов'язково повертатися в Україну, щоб стати на військовий облік. Також він сказав, що Україна не зверталася до Польщі з проханням повернути українських чоловіків призовного віку на батьківщину.

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