УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Нам потрібні люди": посол роз'яснив ситуацію щодо чоловіків призовного віку у Польщі

Руслана Заклінська
27 квітня 2024, 16:37
Обов'язок перед Батьківщиною є у кожного громадянина, незалежно від того, де він знаходиться, заявив посол України у Польщі.
'Нам потрібні люди': посол роз'яснив ситуацію щодо чоловіків призовного віку у Польщі
Україна використає кожну можливість для перемоги у війні / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Україна не зверталась до Польщі з проханням повернути українських чоловіків призовного віку на батьківщину. Чоловікам не обов'язково повертатися в Україну, щоб стати на військовий облік. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич у інтерв’ю TVN 24.

На запитання чи потрібна буде Україні допомога у транспортуванні тих громадян, у яких закінчується право на проживання в Польщі, Зварич відповів, що наразі Київ не звертався з таким проханням до польської сторони. Однак він підкреслив, що Україна використає кожну можливість для перемоги у війні.

"Мобілізація не є чимось новим під час війни. Очевидно, що нам потрібні люди. Йдеться про дві речі: справедливість і обов'язок. Справедливість по відношенню до тих солдатів, які сидять в окопах і вони повинні знати, що у них буде перепочинок. Що буде ротація", - сказав посол.

відео дня

За його словами, обов'язок перед Батьківщиною є у кожного громадянина, незалежно від того, де він знаходиться. Водночас посол зазначив, що дані про кількість українців призовного віку за кордоном є дуже приблизними.

"За нашими оцінками, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, коли цей закон буде імплементуватися, і коли кожен зможе підтвердити свої дані в пунктах збору", - розповів Зварич.

Щодо рішення Берліна, за яким українські чоловікм призовного віку можуть залишатися в Німеччині з недійсними паспортами, Зварич зазначив, що "це суверенне рішення кожної країни, як поводитися з громадянами інших країн".

"Ми не можемо нікого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити нашим громадянам, про що йдеться", – наголосив посол та додав, що людям "нічого боятися".

Зварич також зауважив, що рішення про можливе повернення призовників в країну ще не прийнято, але його слід очікувати найближчим часом.

Він пояснив, що, прийом нових заяв від чоловіків призовного віку тимчасово призупинили, щоб технічно підготуватися. Коли закон набуде чинності, існуватиме механізм, який дозволить українським чоловікам оновити свої дані, ймовірно, дистанційно. Таким чином, це не вимагатиме їхнього фізичного повернення до України.

'Нам потрібні люди': посол роз'яснив ситуацію щодо чоловіків призовного віку у Польщі
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Обмеження для чоловіків за кордоном - питання їх повернення до України

Нагадаємо, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців. Чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні, оскільки за кордон їх більше не пересилатимуть.

Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також розгляне можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків.

Крім цього, Міністерство науки і вищої освіти Польщі розгляне ситуацію з українськими студентами, які навчаються у країні, у зв'язку з прийняттям Україною закону про мобілізацію. Міністр Даріуш Вєчорек зазначив, що це питання буде обговорять з МЗС Польщі та МОН України.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні новини Польщі
Реклама

Головне за день

Вкрали ідею у ЗСУ: РФ застосовують на фронті нову технологію ураження цілей – BILD

Вкрали ідею у ЗСУ: РФ застосовують на фронті нову технологію ураження цілей – BILD

18:26 Україна
Під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста

Під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста

17:34 Україна
Ситуація може загостритись: Сирський розказав про складну ситуацію на фронті

Ситуація може загостритись: Сирський розказав про складну ситуацію на фронті

17:10 Україна
Всі головні новини

Популярне

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика 3329

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека 2374

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

Московська сторожова : путіністка Сніжана Єгорова, істерично ридаючи накинулася на свою доньку 2324

"Московська сторожова": путіністка Сніжана Єгорова, істерично ридаючи накинулася на свою доньку

РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і прильоти 2170

РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і "прильоти"

Останні новини

18:26

Вкрали ідею у ЗСУ: РФ застосовують на фронті нову технологію ураження цілей – BILD

18:20

Дорога не тільки в ТЦК: в Міноборони назвали альтернативу після вручення повістки

17:45

Що покласти у вазу, щоб квіти довше стояли: жінка показала дивовижний трюк

17:39

Брітні Спірз у люті: співачка розбила лобове скло елітного авто

17:34

Під Часовим Яром не вщухають "гарячі" бої: в ЗСУ розкрили ситуацію поблизу міста

Росія вдарила по Україні крилатими ракетами і "Кинджалами": куди летятьРосія вдарила по Україні крилатими ракетами і «Кинджалами»: куди летять
17:10

Ситуація може загостритись: Сирський розказав про складну ситуацію на фронті

16:52

Могилевська показала молодшу доньку

16:37

"Нам потрібні люди": посол роз'яснив ситуацію щодо чоловіків призовного віку у Польщі

16:22

Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні "сюрпризи"

Реклама
16:17

Відведення танків Abrams з фронту: у ЗСУ різко спростували заяву

16:13

Жінка схудла на 200 кг: до і після

15:50

Дуже важливе свято: що не можна робити у Вербну неділю

15:19

У бій кинули резерви: ЗСУ блокували ворога, названо "гарячий" напрямок

15:16

Російська ракета впала під польським кордоном: Туск видав заяву про обстріл

14:52

РФ вночі запустила 34 ракети: Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак

14:51

Що можна і що не варто садити поруч із півоніями: правила, які ризиковано порушуватиВідео

14:26

Співачка Ольга Цибульська потрапила в ДТП

14:00

Потужні зливи і торнадо: Україну чекає нова аномалія - прогноз синоптика

13:44

Підірвано літаки та модулі для КАБів: нові подробиці удару по аеродрому у РФ

13:35

РФ атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром: що відомо

Реклама
13:05

Потрібно знайти ковзани за 8 секунд: загадка на перевірку уважності

12:56

Астролог сказав, коли може закінчитися війна: "2025 рік буде цікавим для України"

12:54

"Потужні атаки": ворог б'є ракетами по Україні, у ЗСУ назвали цілі ударів

12:47

Гороскоп на травень 2024 для Скорпіонів: везіння і зростання доходів на цілий рікВідео

12:46

"Моя Нана": Єфросиніна зворушливо зустріла дорослу доньку

12:35

Путін збирає союзників, щоб протистояти Заходу: в ISW розповіли плани Кремля

11:51

Російські окупанти просунулися на сході: у DeepState назвали напрямок

11:50

СБУ потужно вдарила по військовому аеродрому і двох НПЗ в РФ – ЗМІВідео

11:29

Гороскоп на травень 2024: Стрільці по-іншому подивляться на світ і зустрінуть коханняВідео

11:23

Евакуація з лікарень Києва: майор розповів про плани росіян

10:53

Загроза ударів ATACMS: у ЗСУ розкрили, як РФ посилює ППО в Криму

10:26

"Московська сторожова": путіністка Сніжана Єгорова, істерично ридаючи накинулася на свою донькуВідео

10:25

Армія РФ може обійти Часів Яр: в ISW розкрили серйозні загрози на фронті

10:03

Городники засипають землю сіллю й отримують приголомшливий результат: навіщо вони це роблять

10:00

Заборона TikTok у США та Україні: що кажуть експерти

09:46

Умова переможного контрнаступу ЗСУ: в ISW назвали ключовий фактор

09:22

Гороскоп на завтра 28 квітня: Стрільцям - успіх у особистому житті, Водоліям - важкі часи

09:00

Краснодарський край під потужною атакою дронів: горять два НПЗ та військовий аеродромВідео

08:32

Японський метод вирощування огірків: незвичайний спосіб отримати багатий урожай

08:10

Скільки ЗСУ треба FPV-дронів для наступу на фронтіПогляд

Реклама
07:40

РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і "прильоти"ФотоВідео

07:40

Церковне свято 28 квітня: що категорично заборонено робити у Вербну неділю

07:25

Треба знайти собаку на картинці за 3 секунди: розгадати загадку зможуть лише одиниці

06:10

Росія задіяла свою "козирну" маріонетку проти ще однієї країниПогляд

05:00

Що не можна робити 27 квітня: важливі прикмети дня

03:45

Який фрукт допоможе під час прибирання: не усі знають про його унікальні властивості

03:00

"Нагинає весь світ": Анна Алхім висловилася про диктатора Путіна

02:32

Бруд відстане сам без натирання: як за хвилини відмити мікрохвильовку зсередини

02:00

Зірка серіалів розкрила несподівані факти про режисерку Байрак, яка втекла до РФ

01:36

Головоломка на уважність: потрібно знайти п'ять фруктів за одну хвилину

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти