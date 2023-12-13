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Частина конгресменів хоче пожертвувати канікулами заради України - Washington Post

Дмитро Відоменко
13 грудня 2023, 13:22
На думку американських політиків, час особливо не чекає, а якщо затягувати дані переговори про допомогу Україні, вони стануть тільки важче.
США, ВСУ
На думку сенатора-демократа Майкла Беннета, для допомоги Україні "час спливає" / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Деякі американські конгресмени хочуть залишитися у Вашингтоні, не йти на різдвяні канікули і довести до розуму питання про додаткове фінансування для України і безпеки кордонів США про це розповіли журналісти американського видання The Washington Post.

"Ми не повинні їхати звідси, поки не з'ясуємо, як подолати наші розбіжності, щоб підтримати і продовжити фінансування України", - сказав сенатор-демократ Майкл Беннет.

На думку демократа, "час спливає", а якщо затягувати ці переговори, після завершення різдвяних канікул вони стануть тільки важче.

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Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні розкритикував президента США Джо Байдена за його "пасивність" у цьому питанні.

"Президент взяв на себе зобов'язання перед Зеленським. Щоб виконати це зобов'язання, потрібно захистити кордон. Якби я був президентом, я б викручував руки кожному демократу і, можливо, деяким республіканцям, і говорив: "Робіть свою роботу"", - розповів він.

Військова допомога Україні від США

Законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів США, у тому числі 61 млрд доларів США з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті і підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроєкті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це буде для нього великим подарунком. При цьому якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.

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новини США Конгрес США військова допомога
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