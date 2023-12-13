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Це різдвяний подарунок Путіну: Байден про неприйняття Конгресом допомоги Україні

Єлизавета Бельмас
13 грудня 2023, 01:08
Під час зустрічі із Зеленським Байден прокоментував ситуацію в Конгресі США і розповів, до чого призведе неприйняття пакету допомоги Україні.
Байден про неприйняття Конгресом допомоги Україні
Байден про неприйняття Конгресом допомоги Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Сьогодні, 13 грудня, Зеленський під час візиту в США провів переговори з Байденом. Під час них президент США відреагував на ситуацію з наданням допомоги Україні. Про це повідомляє CNN.

Глава США Джо Байден заявив, що якщо Конгрес не прийме рішення про надання допомоги Україні та Ізраїлю, то це стане привітанням з Різдвом для російського президента.

"Конгрес повинен прийняти додаткове фінансування для України до того, як вони підуть на святкові канікули, до того, як вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони тільки можуть зробити", - сказав Байден в Овальному кабінеті разом з президентом України Володимиром Зеленським.

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Також Байден оголосив про виділення Україні додаткових 200 мільйонів доларів.

Зеленський у США

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакету військової допомоги. Ця зустріч Зеленського з законодавцями на Капітолійському пагорбі виявилася "дуже продуктивною". Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Потім президент відправився на зустріч з президентом США. ЗМІ повідомляють, що зустріч президентів пройшла в Овальному кабінеті. Джо Байден підписав документ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

При цьому, лідер республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл виключив затвердження військової допомоги Україні до Різдва. Це, цитує законодавця The Hill, "практично неможливо". Макконнелл закликав Байдена активніше брати участь у переговорах, які зайшли в глухий кут.

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