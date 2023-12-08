Удар по гаманцях українців: експерт розповів про наслідки зупинки допомоги від США

У випадку затягування допомоги від США, Україну може чекати падіння курсу гривні і згортання багатьох соціальних програм на державному та місцевому рівнях.

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Експерт розповів про наслідки зупинки допомоги від США / Колаж Главред, фото: УНІАН

Якщо у США затягуватимуть із вирішенням питання економічної та військової допомоги Україні, це може привести до серйозних проблем на фронті та в економіці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За словами політолога, якщо Росія відчує, що у ЗСУ є дефіцит боєприпасів, засобів ураження, то вона спробує цим скористатися, почавши активний наступ.

"Тобто слідом за Авдіївкою і Куп'янськом будуть й інші напрямки - до того ж Харкова близько 100 кілометрів. Власне, тому, особливо у Z-пропагандистів, спостерігається військова ейфорія - мовляв, зараз Вашингтон згорне допомогу Україні, і ми їх "дотиснемо", - зазначає Андрій Золотарьов.

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Він також робить висновок, що наразі йдеться про ухвалення не військової, а фінансової допомоги.

"Так, фінансової допомоги, коли Україна щомісяця отримувала по 40 мільярдів гривень, закриваючи дефіцит бюджету, уже не буде", - вказує експерт

Золотарьов додає, що це матиме жахливі наслідки для української економіки в цілому.

"Не хочу ставати Капітаном Очевидність, але на нас чекає "друкарський верстат" - це ми побачимо за курсом гривні. Також варто очікувати посилення податкового тиску - вже зараз Гетьманцев говорить про необхідність підвищення акцизів на автогаз (що матиме кумулятивний ефект на багато товарів і послуг), а також шукатимуть способи поповнення бюджету посиленням тиску на бізнес", - наголошує політолог.

Він також вказує, що під скорочення можуть потріпити багато соціальних програм.

"Різатимуть "по-живому", скорочуючи витрати на соціальні програми. Зокрема, у мерів уже забрали ПДФО, завдяки якому у місцевої влади протягом року "пилорама" працювала без зупинки на плитці, озелененні тощо. Тепер цього не буде, і на місцях це відчують", - резюмував політолог Андрій Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Допомога США для України

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість піти назустріч республіканцям в Сенаті та підтримки пункту, що стосується безпеки кордонів США, у законопроекті про додаткове фінансування. Мета полягає в наданні нової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інсайдерське джерело.

Як повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, Сполучені Штати планують надавати допомогу Україні у найближчі тижні, але Вашингтон не може гарантувати довгострокову підтримку, оскільки це залежить від рішень, які будуть прийняті в Конгресі. Поточна криза пов'язана зо внутрішньополітичними розбіжностями у Сполучених Штатах. Представники Білого дому стверджують, що така ситуація може стати непередбачуваним подарунком для Путіна, якого він навіть не очікував.

Він також додав, що Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського буде визначати свою стратегію в протистоянні з Росією та самостійно прийматиме рішення щодо можливості ведення дипломатичних переговорів з Путіним для досягнення миру, враховуючи обставину, що Конгрес не може забезпечити нову допомогу.

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