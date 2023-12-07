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Залишилось кілька тижнів: У США зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

Яна Ставська
7 грудня 2023, 22:34
Сполучені Штати поки не можуть дати яких-небудь гарантій з приводу фінансової і військової підтримки України.
Залишилось кілька тижнів: У США зробили важливу заяву щодо допомоги Україні
Є великий ризик, що США припинять фінансувати озброєння для ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот

У США залишилось всього кілька тижнів, після чого ресурси на допомогу Україні будуть вичерпані, заявив представник Радбезу Джон Кірбі на брифінгу 7 грудня.

"У нас є ще кілька тижнів, а потім в нас закінчуються можливості, коли мова заходить про допомогу Україні", - сказав він.

На питання журналістки про те, чи може Білий Дім запропонувати будь-які гарантії додаткового фінансування України, Кірбі відповів, що США не в змозі дати таку обіцянку Україні.

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Підтримка США України падає

Республіканці відмовляються підтримувати законопроект з багатомільярдною підтримкою України, оскільки не дійшли з демократами рішення щодо фінансування міграційної політики США.

Тим часом американські високопосадовці постійно підкреслюють на брифінгах, що кошти на військову та фінансову підтримку України майже вичерпано.

Це, на думку низки експертів, може свідчити про те, що підтримка Сполученими Штатами зусиль ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами поступово зменшуватиметься, що, своєю чергою, загрожує Україні поразкою перед Росією.

Тоді як, на думку експерта Володимира Горбача, США можуть ухвалити законопроект про допомогу Україні, але піти іншим шляхом. Наприклад - позбавити бюджетного фінансування. Зараз допомога Америки покриває близько 30% всього дефіциту держбюджету України.

"Тобто ми будемо воювати довго і жити бідно. Тому що бюджетна допомога передбачає зарплати державних службовців, соціальні виплати і так далі. Тобто їхнім коштом повинен покриватися дефіцит державного бюджету України, який становить близько 30 відсотків, якщо не його половину", - розповів Горбач в інтерв'ю Главреду.

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