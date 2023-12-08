Військова допомога США: Байден готовий піти поступки республіканцям заради України - Reuters

​Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення числа мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США.

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Джо Байден готовий піти "на значні поступки" республіканцям, щоб допомогти Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com, defense.gov

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям в Сенаті й підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями.

Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США. Президент Байден заявив, що готовий на компроміс щодо безпеки кордону. Зокрема, Білий дім підтримує підвищення стандартів для надання притулку.

Адміністрація Байдена також розгляне певну форму положення про "безпечну третю країну", яка відмовлятиме у наданні притулку мігрантам, які проходять через неї на шляху до США.

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Іншим можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації. Вона діятиме по всій країні, а не на кордоні.

За словами джерела, двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти згоди, також обговорюють кількісне обмеження запитів на надання притулку. Позиція адміністрації Байдена щодо такого обмеження залишається незрозумілою.

Палата представників планує завершити роботу до 14 грудня.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

У Білому домі заявили, що надаватимуть Україні допомогу в найближчі кілька тижнів, однак Вашингтон не може дати Києву гарантії довгострокової підтримки, оскільки все вирішується в Конгресі. Нинішня криза пов'язана з внутрішньополітичними розбіжностями в Штатах. У Білому домі кажуть, що республіканці такою ситуацією можуть зробити Путіну подарунок, про який він навіть не мріяв. Президент Джо Байден готовий до переговорів з республіканцями.

Тим часом посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

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