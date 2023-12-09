"Доведеться платити кров'ю американців": у Байдена розповіли, чим загрожує припинення допомоги Україні

Якщо США припинять підтримку України й Росія прийде на кордони НАТО, доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту.

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Джон Кірбі сказав, що Путін не зупиниться на Україні та опиниться біля кордонів НАТО / Колаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це буде для нього великим подарунком. При цьому якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту та платити кров'ю американців. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної скарбниці та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою", - сказав Кірбі, передає пресслужба Білого дому.

Чиновник додав, що президент Росії з самого початку своєї агресії проти України не вірив у те, що Захід може залишатися єдиним, а Сполучені Штати мають достатню силу.

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"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити пана Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні - а вони не просять нас фізично бути присутніми - допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників в Європі", - додав Кірбі.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті й підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

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