УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Контрнаступ ЗСУ та перемовини на умовах Києва: названо план США на 2024 рік

Андрій Ганчук
8 грудня 2023, 10:57
США мають намір поставити агресорку Росію перед серйозним вибором, сказав заступник помічника президента Штатів з нацбезпеки Джонатан Файнер.
ВСУ, війна
ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ - американський чиновник / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, DeepState

Колективний Захід на чолі зі США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести перемовини із Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ. Про це заявив заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер.

У своєму виступі на Аспенський форум безпеки він розповів про те, що західний світ збирається посилити Україну так, щоб до кінця наступного року вона могла вести перемовини із Росією з позиції сили.

"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке положення, щоб Росії довелося ухвалювати рішення про те, чи сідати за стіл перемовин на прийнятних для України умовах (...) або ж зіткнутися з сильнішою Україною", - зазначив чиновник.

відео дня

Також Джонатан Файнер підкреслив, що ЗСУ зможуть почати новий контрнаступ, оскільки будуть спиратися на більш потужну промислову базу США і Європи. Захід нарощуватиме свій військово-промисловий комплекс і ВПК України.

Допомога Україні від США

Сенат США провалив голосування за допомогу Україні та Ізраїлю - демократи і республіканці не можуть домовитися про питання кордону. Республіканці саботують ініціативу. Президент Байден назвав поведінку Республіканської партії "політичним шантажем".

Адміністрація Байдена виділила Україні 175 мільйонів доларів фінансової підтримки. Американський глава держави підкреслив, що Києву потрібна допомога, тому Конгрес повинен ухвалити потрібне рішення.

Байден готовий піти поступки республіканцям заради України, написали журналісти Reuters. Згідно з їхніми даними, глава Білого дому збирається розглянути варіанти з ініціативами республіканців щодо кордону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії новини США війна Росії та України мирні переговори з Росією контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Удар по гаманцях українців: експерт розповів про наслідки зупинки допомоги від США

Удар по гаманцях українців: експерт розповів про наслідки зупинки допомоги від США

11:29 Гроші
Контрнаступ ЗСУ та перемовини на умовах Києва: названо план США на 2024 рік

Контрнаступ ЗСУ та перемовини на умовах Києва: названо план США на 2024 рік

10:57 Світ
Росія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - Золотарьов

Росія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - Золотарьов

10:10 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:14

У чому зустрічати Новий рік 2024: названо ідеальний колір для кожного знака зодіаку

12:05

Важкі один-два місяці і загроза "перемовин": Золотарьов зробив прогноз

11:37

Як прибрати білі розводи на уггах: три відмінних способи

11:29

Удар по гаманцях українців: експерт розповів про наслідки зупинки допомоги від США

11:24

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня 2023: Тигр - обережніше з грошима, Кабан - відстоюйте своє

Росія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - ЗолотарьовРосія розраховує дотиснути Україну без допомоги США - Золотарьов
11:21

Молода дружина Остапчука накинулася на Машу Єфросиніну

11:01

ЄС має бути впевнений в ефективному використанні їх коштів на відбудову Україні, – Голова ДАСУ Алла Басалаєва

10:57

Контрнаступ ЗСУ та перемовини на умовах Києва: названо план США на 2024 рік

10:39

Смакуватимуть у точності як напій: дуже простий рецепт млинців на кока-колі за 25 хвилин

Реклама
10:33

Потрібно знайти 5 відмінностей за 9 секунд: весела головоломка для найуважніших

10:31

Військова допомога США: Байден готовий піти поступки республіканцям заради України - Reuters

10:26

У Росії погрожують захопити дві області, щоб Україну "не взяли до НАТО"

09:53

Росія запустила по Україні 19 ракет: скільки вдалося збити силам ППО

09:47

"Найбільший подарунок Путіну": у Байдена не дають гарантій довгої допомоги Україні

09:46

Лінія фронту змінилась: в ЗСУ повідомили про деталі наступу на 2 напрямках

09:22

РФ атакувала Україну з 10 бомбардувальників: наслідки удару по Києву

08:58

Окупанти вдарили по Павлограду: чотири людини поранені, один загиблий

08:56

Рекордні втрати на всіх напрямках: Росія не встигає поповнювати резерви - ISW

08:15

"Інструменти вичерпуються": у Білому домі заговорили про переговори з Путіним

08:10

Зло ніколи не зникаєПогляд

Реклама
08:00

Гороскоп на завтра 9 грудня 2023: Близнюкам економити, Терези - підведе спина

08:00

Ракетний удар по Україні: на Київщині та Дніпропетровщині лунали вибухи - що відомо

07:22

Окупанти просунулися біля Авдіївки та Бахмута: в ISW розкрили деталі

06:55

Потрібно вгадати число за 10 секунд: оптична ілюзія, яка заплутає кожного

06:37

Вибухи у Харкові: РФ вдарила ракетами С-300, є руйнування та потерпіліФото

06:25

Що означає "ось де собака заритий": мовознавець пояснив популярний фразеологізмВідео

06:10

Знаєте чому в нас немає свого Шахеда?Погляд

05:30

У Болгарії "проштовхують" передачу Україні ракет і навчання ЗСУ на F-16

04:45

Сім речей, які можна прати в пральній машині: ви про це не здогадувались

04:02

Атмосферна новорічна головоломка: лише справжні генії знайдуть 5 кексів

03:30

"Це завдання №1": генерал Кривонос назвав найважливішу умову для захисту України

02:35

Зіркова українська стрибунка кокетливо оголила рельєфні форми

02:05

Що зараз відбувається з тяжкохворим Віллісом і його сім'єю: розповідь інсайдерів

01:29

Потрібно знайти приховане обличчя за 9 секунд: старовинна оптична ілюзія

07 грудня, четвер
23:53

Під наглядом Кремля: в Україні камери роками передавали інформацію ФСБ

23:51

Росіяни завдали ракетного удару по шахті на Донеччині: є поранениц

23:17

Росіяни побудували таємну вертолітну базу на Арабатській Стрілці - OSINT-аналітик

23:17

Чому літаки не літають над Тихим океаном: 6 секретів авіаперельотів

22:52

Помер головний герой фільму "Максим Оса та золото Песиголовця" Василь Кухарський

22:47

В України вибухівки на весь Чорноморський флот - The Times

Реклама
22:34

Залишилось кілька тижнів: У США зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

22:24

Відмова США від допомоги Україні стане "різдвяним подарунком" Путіну і Сі Цзіньпіну - Кемерон

21:39

Дворняжки: Positiff смачно опустив Лорак і Повалій

21:36

На війну йдуть тисячами: У Міноборони розповіли про кількість нових військових

21:21

Всього один інгредієнт змінить ваше уявлення про олів'є

21:10

Alena Omargalieva розкрила, куди щез Тамерлан з дуету TamerlanAlena

20:53

"Неможлива історія": у ВР відповіли чи будуть ефективними електронні повістки для мобілізації

20:12

"Зброї буде більше": Україна та США домовились про спільне виробництво ППО і снарядів

20:05

У Брітні Спірс рідкісний психічний розлад - ЗМІ

20:03

Тривожна звістка: західна допомога Україні впала до рекордного рівня

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти