Контрнаступ ЗСУ та перемовини на умовах Києва: названо план США на 2024 рік

США мають намір поставити агресорку Росію перед серйозним вибором, сказав заступник помічника президента Штатів з нацбезпеки Джонатан Файнер.

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ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ - американський чиновник / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, DeepState

Колективний Захід на чолі зі США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести перемовини із Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ. Про це заявив заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер.

У своєму виступі на Аспенський форум безпеки він розповів про те, що західний світ збирається посилити Україну так, щоб до кінця наступного року вона могла вести перемовини із Росією з позиції сили.

"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке положення, щоб Росії довелося ухвалювати рішення про те, чи сідати за стіл перемовин на прийнятних для України умовах (...) або ж зіткнутися з сильнішою Україною", - зазначив чиновник. відео дня

Також Джонатан Файнер підкреслив, що ЗСУ зможуть почати новий контрнаступ, оскільки будуть спиратися на більш потужну промислову базу США і Європи. Захід нарощуватиме свій військово-промисловий комплекс і ВПК України.

Допомога Україні від США

Сенат США провалив голосування за допомогу Україні та Ізраїлю - демократи і республіканці не можуть домовитися про питання кордону. Республіканці саботують ініціативу. Президент Байден назвав поведінку Республіканської партії "політичним шантажем".

Адміністрація Байдена виділила Україні 175 мільйонів доларів фінансової підтримки. Американський глава держави підкреслив, що Києву потрібна допомога, тому Конгрес повинен ухвалити потрібне рішення.

Байден готовий піти поступки республіканцям заради України, написали журналісти Reuters. Згідно з їхніми даними, глава Білого дому збирається розглянути варіанти з ініціативами республіканців щодо кордону.

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