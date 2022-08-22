Мета Туреччини: Ердоган розповів, чому хоче організувати зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Путін, Реджеп Ердоган, Володимир Зеленський / колаж УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган каже - організація зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна основною метою офіційної Анкари. Про це Ердоган заявив під час звернення до нації, яке цитує портал Hurriyet.

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами ‒ Главред)", ‒ заявив Ердоган.

Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення аграрної продукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована україно-російська війна.

Переговори Зеленського і Путіна

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Путін має намір особисто відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який вже був запрошений український лідер. Там нібито може відбутися зустріч Путіна і Зеленського.Саміт G20 пройде 15-16 листопада 2022 на індонезійському острові Балі.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський Дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитися туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москва дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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