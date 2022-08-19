У Кремлі не виключають "жест доброї волі": ЗМІ з'ясували, які у РФ є варіанти закінчити війну

​ Путіну натякнули, що наступ в Україні не має сенсу / Фото УНІАН

У Кремлі назріває паніка. Наближені російського диктатора Володимира Путіна дали йому зрозуміти, що так звана "спецопереація " в Україні не має перспектив, а контрнаступ Збройних сил України може бути успішним, а значить РФ може втратити захоплені території. У зв'язку з цим в РФ розглядають варіанти подальших дій.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, 18 серпня Путін провів кілька нарад, під час яких господареві Кремля "остаточно дали зрозуміти, що ні в кого в Міністерстві оборони та в Генштабі немає впевненості в доцільності подальших спроб наступу на фронті".

Зазначається також, що все військове керівництво Росії "покладає провину, як за невдалий початок і, в цілому, хід військової операції, так і величезні втрати живої сили і озброєнь саме на президента Володимира Путіна". При цьому в Міноборони і Генштабі РФ вважають, що саме їх зроблять крайніми за всі невдачі і проблеми на фронті.

За даними Telegram-каналу, в Кремлі шукають вихід з ситуації, що склалася. Варіантів нібито кілька:

мобілізація;

застосування тактичної ядерної зброї;

відкриття другого фронту в третій країні;

"жест доброї волі" з поверненням Україні захоплених територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

"Також, обговорювався "крайній" варіант, коли Україні крім перерахованих територій, "ЛДНР" з "доброї волі" погодяться повернути території, захоплені після 23 лютого цього року. Рішень вчора ухвалено не було, але обговорення "крайніх" варіантів у присутності й з ініціативи президента привело багатьох в зневіру. Всі без винятку співрозмовники Путіна зрозуміли, що "хороши " варіантів розв‘язання нагальних і майбутніх проблем на фронті у президента просто немає. Розчарування еліт у лідері, це найгірше, що може бути для президента. Путін вчора фактично дав старт "початку кінця" своєму правлінню і режиму, який він очолює", - резюмували на каналі.

Як повідомляв Главред, 12 серпня Telegram-канал Генерал СВР писав, що президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново розв‘язувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію та Казахстан.

Видання Die Welt писало з посиланням на опитаних експертів, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росія може також почати війну проти Грузії та Казахстану. Більше того, так звані політичні еліти РФ вже натякають на розширення масштабів агресії та мріють про "відновлення" СРСР.

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