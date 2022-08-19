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"За місяць буде знищуватися будь-яке угруповання РФ": Соскін озвучив сценарій звільнення Криму

19 серпня 2022, 12:34

ЗСУ здатні "знекровити" армію Путіна на півдні, але для цього знадобиться час, вважає експерт.

Олег Соскін
Олег Соскін озвучив сценарій звільнення Криму / скріншот

Питання деокупації Криму буде вирішуватися в найближчій перспективі, але починати потрібно зі звільнення південних регіонів України.

Під час чату на Главреді директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін заявив, що заходити в зиму з окупованим півднем не можна.

"Тому, в будь-якому випадку, там буде найпотужніший бій. На правому березі буде "мішок", де російські війська будуть просто знищувати. Тобто так чи інакше правий берег повинен бути звільнений. А дал і - це питання", - зазначив експерт.

За словами Соскіна, Росія спробує наступати на Кривий Ріг, узяти в кільце Миколаїв, але у неї нічого не вийде.

"Тому, що у неї вже немає тих сил, які дозволили б досягти цих цілей. До того ж в Україну приходить все більше західної зброї. Якщо за добу знищувати одну російську батальйонно-штурмову групу, тобто 800-1000 осіб (зараз вийшли приблизно на 300 осіб на добу), плюс знищувати склади, то, виходить, що за місяць буде знищуватися будь-яке угруповання путінських військ. Ось тільки нову таку групу швидко сформувати вже не представляється можливим – на це потрібно два-три місяці без оголошення мобілізації", - пояснив політолог.

Також він додав, що втрата за добу однієї батальйонно-штурмової групи є для Путіна непоправною, що знищує будь-який потенціал його наступів.

Раніше Соскін заявив про те, що російський диктатор Путін розуміє - якщо він допустить відступ росіян з Криму, то це означатиме повний крах його правління.

"Крим - це частина символу Російської імперії, колишньої слави. Катерина, яка вела війну з Туреччиною, завоювання Петра I, який вів 30-річну війну з Швецією, Кримська війни, Друга світова війна і битва за Крим. Це все - символи. Путін розуміє, що, якщо він віддасть Крим, це означатиме, що його правління закінчилося повним крахом, і все, що він робив, зруйновано, він сам все зруйнував. І тоді він стане зайвим на цьому святі життя і повинен бути відразу знищений", ‒ заявив Соскін.

Також повідомлялося, що 18 серпня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував на анексованому півострові "яскравий" Оксамитовий сезон. За його словами, Збройні сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму.

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війна в Україні Олег Соскін новини Криму
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