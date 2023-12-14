Буйство діпфейка: у Путіна запитав про його двійників штучний "Путін"

Студент Санкт-Петербурзького державного університету запитав у Путіна про наявність у нього двійників. Російський диктатор у відповідь розлютився.

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Сам Путін про кількість у нього двійників промовчав / колаж Главред, скріншоти з відео

У країні-агресорі РФ, студент з Петербурга під час прямого ефіру на заході "підсумки року" продемонстрував діпфейк відео з диктатором РФ. Характерно, що Путіну явно не сподобався такий трюк.

"Володимир Володимирович, вітаю вас. Хочу запитати, чи багато у вас двійників, і як ви ставитеся до тих небезпек, які несуть в наше життя штучний інтелект і нейромережі?", - запитав на відео "Путін".

Питання і діпфейк викликали сміх у залі. Сам Путін про кількість у нього двійників змовчав.

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"Я дивлюся, ви можете бути на мене схожі і говорите моїм голосом. Але я подумав і вирішив, що схожим на себе і говорити моїм голосом може тільки одна людина, і це ‒ я", ‒ роздратовано сказав диктатор у відповідь.

Нагадаємо, раніше була розкрита інформація про використанні двійників Путіна. Разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора, впевнений Андрій Юсов.

Раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як обчислити двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

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