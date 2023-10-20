Двійники та тремор: експерт пояснив, чим ризикував Путін під час візиту до Китаю

Олександр Кочетков назвав основну мету візиту Володимира Путіна до Китаю.

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Олександр Кочетков оцінив підсумки візиту Володимира Путіна до Китаю / Колаж: Головред, фото: скріншот із відео

Політичний аналітик Олександр Кочетков прокоментував візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, це був один із небагатьох виїздів господаря Кремля за межі РФ після видачі ордера МКС на його арешт.

"Він не дуже добре почувається – вік, напруга і все інше. Двійники – це окрема тема, але ми бачили, що у нього тремор. Тому зі здоров'ям у нього не дуже, він побоюється замахів на себе, але й поїхав до Китаю з певним ризиком, бо для нього це дуже важливо. Це фактично його перший візит високого рівня з початку повномасштабної війни проти України", - зазначив експерт.

На його думку, для Путіна візит до Китаю був важливим з точки зору легітимації його міжнародного порядку денного в очах росіян напередодні нових президентських виборів до РФ.

"Для умовного електорату (у РФ, – ред.) важливо, що Путін нібито такий поважний, Китай із ним зустрічається та обговорює проблеми світу. Тобто, мовляв, без нас нічого не вирішується, і світ без нас жити не може. Тому він, власне, туди і поїхав, незважаючи на проблеми із здоров'ям", - додав Кочетков.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Кочеткова Главерду:

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Раніше експерт пояснив, чи Китай допомагатиме Путіну отримувати зброю з Північної Кореї . В обмін на постачання зброї з КНДР Китай вимагатиме від диктатора Путіна повної підтримки у питанні війни в Україні, каже Кочетков.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк розкрив провал візиту глави Кремля до Китаю . Володимиру Путіну загрожує ізоляція, і Україні для цього потрібно зробити лише один крок, сказав радник керівника ВП Михайло Подоляк.

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