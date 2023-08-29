Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника - Daily Mail

Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Проте диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи було знайдено ДНК Пригожина, пише видання.

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Пригожин живий і готує помсту Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин живий і планує помститися російському диктатору Володимиру Путіну за те, що той вбив його двійника. Про це пише Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея.

Як зазначив Соловей, минулого тижня в авіакатастрофі загинув двійник Пригожина. А сам ватажок "вагнерівців" наразі знаходиться у неназваній країні та готує помсту Путіну.

За його словами, Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Проте диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи в Тверській області було знайдено ДНК Пригожина.

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"Самого Пригожина на борту не було. Замість нього летів його двійник. До речі, Володимир Путін це чудово усвідомлює", - каже Соловей.

Російський політолог не знає точно, в якій країні зараз знаходиться Пригожин. Проте він підкреслив, що це точно не Африка. За його словами, ватажок "вагнерівців" дасть про себе знати до кінця року.

"Пригожин має намір помститися людям, які хотіли знищити його, і знищили близьких йому людей", - зазначив Соловей.

У Росії розбився літак з Пригожиним

В країні-агресорці Росії впав літак з Пригожиним – керівником бойовиків ПВК Вагнер. Інцидент стався в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку були Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін Вагнер.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. Гарант сказав, що Київ непричетний до цього, а хто причетний, "всі усвідомлюють".

Нещодавно у Путіна зробили заяву щодо загибелі Пригожина і причетності Кремля. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками. Також, за його словами, наразі немає офіційної інформації про те, що Пригожин дійсно загинув.

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