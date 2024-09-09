Бунт проти Путіна: хто і коли скине диктатора РФ – прогноз генерала зі США

Санкції можуть стати ключовим фактором у падінні Володимира Путіна, не виключає Бен Годжес.

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Колишній командувач армією США генерал-лейтенант Бен Годжес не виключив, що найближче оточення диктатора РФ Володимира Путіна може усунути його від влади, якщо він не зупинить війну в Україні.

Він нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Захід наклав жорсткі санкції на російських олігархів, заборонивши їм виїжджати за кордон і заморозивши їхні активи, пише The Sun.

Це призвело до зриву багатьох міжнародних угод і залишило їх без фінансових ресурсів. Американський генерал не виключає, що ці санкції можуть стати ключовим фактором у падінні Путіна, оскільки олігархи дуже незадоволені такими обмеженнями.

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На його думку, російські олігархи з часом можуть втомитися від обмежень, накладених на їхні фінансові ресурси, що може призвести до змін. Він вважає, що коли олігархи не зможуть здійснювати свої бажання, як-от поїздки до коханок або відправлення дітей до престижних шкіл, вони можуть проявити невдоволення і, можливо, навіть вжити заходів проти Путіна.

Генерал зі США уточнив, що важливо ізолювати Росію дипломатично, економічно, політично і у військовому плані. Поразка Росії має стати стратегічною метою і для цього слід зробити все можливе.

Годжес додав, що один зі способів усунути Путіна - налаштувати проти нього його власних громадян. Він зазначає, що хоча на президентських виборах у березні Путін отримав 87% голосів, зміни можуть відбутися швидко, якщо довіра до нього почне зменшуватися.

Він резюмував, що росіяни мають самі розв'язати це питання, і хоча в Росії немає масштабних протестів, як у Мінську чи Тегерані, можливі зміни можуть відбутися в майбутньому.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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