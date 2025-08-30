"Будемо сидіти і спостерігати": Трамп хоче вийти з переговорів щодо України - Axios

За словами американських чиновників, європейці тиснуть на Зеленського, щоб він досяг "кращої угоди".

Трамп має намір тимчасово вийти з переговорів щодо України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Що написано в матеріалі Axios:

Чиновники Білого дому втрачають терпіння до європейських лідерів

Європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти РФ

Топ-посадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери публічно підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні, однак насправді таємно намагаються зруйнувати прогрес, якого було досягнуто за лаштунками після саміту на Алясці. Про це пише Axios, посилаючись на свої джерела.

Зазначається, що через два тижні після саміту між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним прогрес у припиненні війни був незначним. За словами помічників Трампа, вина лежить на європейських союзниках, а не на президентах США і РФ.

"Чиновники Білого дому втрачають терпіння до європейських лідерів, які, на їхню думку, тиснуть на Україну, щоб вона домагалася від Росії нереалістичних територіальних поступок", - підкреслюють в Axios.

Також журналістам видання стало відомо, що санкції, які США закликають Європу запровадити проти РФ, включають повне припинення всіх закупівель нафти і газу, а також введення ЄС додаткових мит на Індію і Китай.

"Європейці не можуть продовжувати цю війну і підтримувати необґрунтовані очікування, одночасно очікуючи, що Америка понесе витрати. Якщо Європа хоче ескалації цієї війни, це буде її рішенням. Але вона безнадійно вирве поразку з пазурів перемоги", - зазначив для Axios високопоставлений чиновник Білого дому.

За словами американських урядовців, європейці тиснуть на Зеленського, щоб він досягнув "кращої угоди", а також проводив максималістський підхід, який, на думку оточення Трампа, тільки погіршив ситуацію.

Американці також вважають, що британські та французькі урядовці займають більш конструктивну позицію, однак вони скаржаться, що інші великі європейські країни хочуть, щоб США несли всі витрати війни.

"Досягнення угоди - це мистецтво можливого. Але деякі європейці продовжують діяти в казковій країні, ігноруючи той факт, що для танго потрібні двоє", - додав високопоставлений чиновник.

Зі свого боку чиновник Білого дому повідомив, що Трамп серйозно розглядає можливість відмовитися від дипломатичних зусиль, поки одна або обидві сторони не почнуть проявляти більшу гнучкість.

"Ми будемо сидіти і спостерігати. Нехай вони поборються деякий час, а потім подивимося, що буде", - зауважив він.

Зокрема, деякі американські високопосадовці почали розглядати європейських лідерів як головну перешкоду, незважаючи на те, що менш ніж два тижні тому Трамп провів дружню зустріч із ними та Зеленським.

Водночас європейський топпосадовець, який бере участь у переговорах зі США щодо війни між Україною та Росією, здивувався через критику з боку США. За його словами, він не очікував, що у США вважатимуть, що європейські лідери грають в одну гру з Трампом, а іншу - за його спиною. Чиновник підкреслив, що насправді таких розбіжностей не існує.

Крім того, він додав, що європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.

