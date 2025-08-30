ПВК США можуть розгорнути в Україні: ЗМІ повідомили про початок переговорів

Приватна армія може мати серйозний вплив на Путіна.

Яку роль можуть виконувати ПВК США в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram.com/realdonaldtrump/

Основне:

Американські ПВК можуть з'явитися в Україні

Метою ПВК має стати допомога у розбудові укріплень

Приватні військові компанії США можуть стати стримуючим фактором для Путіна

Президент США Дональд Трамп підтримує ідею розгортання американських приватних військових компаній в Україні у рамках довгострокового мирного договору.

Як пише The Telegraph, Трамп вже розпочав переговори з європейськими союзниками щодо надання дозволу ПВК з США допомагати будувати укріплення для захисту інтересів США в Україні.

Навіщо в США розробляють такий план

Видання стверджує, що план з розміщення ПВК США в Україні є обхідним шляхом після того, як Дональд Трамп пообіцяв, що регулярні війська Штатів не будуть розміщувати в Україні

Чим допоможуть ПВК Україні

Розгортання американських приватних військових компаній полегшать відбудову оборонних споруд на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу.

Крім цього приватна армія буде стримувати кремлівського диктатора Володимира Путіна від бажання порушити остаточне припинення вогню в Україні.

Що казав Трамп про розміщення військ США в Україні

В середині серпня на публічній зустрічі із Зеленським американський президент Трамп заявив, що розгортання військ США в Україні "можливе". Однак згодом сказав, що допомога Києву буде іншою.

Введення іноземних військ в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні можуть розгорнути сили стримування після завершення війни. "Коаліція рішучих" уже висловила готовність це зробити.

Раніше повідомлялося, що Україна та країна-агресорка Росія на можливих майбутніх переговорах щодо встановлення миру мають обговорити низку важливих питань. Серед них і введення європейських військ в Україну.

Напередодні в НАТО попередили, що питання направлення в Україну миротворців для забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані".

