Більшість росіян підтримує війну РФ в Україні - ISW

Головні тези:
- 67% росіян підтримують війну проти України
- У ISW вважають сумнівними результати опитування ВЦВГД
Більшість населення країни-агресора РФ підтримує війну проти України. Про це свідчить російське державне опитування. Однак аналітики Інституту вивчення війни ставлять під сумнів ці результати.
Як ідеться у звітіISW, згідно з даними опитування підконтрольного Кремлю Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 67% опитаних росіян підтримують війну проти України, а 65% вважають, що бойові дії "йдуть добре" для Росії.
Директор з політичних досліджень ВЦВГД Михайло Мамонов зазначив, що громадськість прагне якнайшвидшого завершення конфлікту і підтримує заходи, які сприятимуть цьому. Водночас він визнав наявність розчарування серед населення через військові невдачі, зокрема, через українські вторгнення в Курську область, повільне просування російських військ територією України та економічні труднощі.
"Однак висновки ВЦВГД, ймовірно, відображають погляди і наративи Кремля і можуть завищувати реальний рівень підтримки війни серед населення. Ці результати опубліковані на тлі зростання втрат, суперечностей у російському командуванні та значного економічного навантаження на російську економіку через війну", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, згідно з дослідженням КРОС, 2024 році у росіян з'явилися нові джерела тривоги. Основні причини занепокоєння населення країни-агресора РФ - бойові дії в прикордонних з Україною регіонах, блокування YouTube і проблеми нелегальної міграції.
Раніше ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів, чому росіяни вірять Путіну.
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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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