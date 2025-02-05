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Козир в руках: чому операція в Курській області важлива для України - Зеленський

Маріна Фурман
5 лютого 2025, 19:02
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Зеленський переконаний, що росіянам не вдасться витіснити Збройні сили України з Курщини.
Зеленский, ВСУ
Зеленський прокоментував операцію в Курській області / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

  • Курська операція може стати важливою частиною переговорного процесу
  • На Курщині росіяни зазнають великих втрат
  • Ворог не зможе витіснити ЗСУ з Курської області

У четвер, 6 лютого, буде рівно півроку, як Сили оборони України проводять наступальні дії в Курській області Росії. На думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Він підкреслив, що операція ЗСУ в Курській області є надзвичайно важливою для України.

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"І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного урегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у росіян до України щодо Курського напрямку. Це був дуже важливий крок. Я не люблю кидатися такими словами, як "історичний". Все життя України і боротьба - це напевно історичний шлях, і тому я не буду кидатись цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою. І я вдячний всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також", - сказав Зеленський.

Президент додав, що на Курському напрямку росіяни зазнають великих втрат.

"Ми там стабільно тримаємо ситуацію і ми будемо її тримати й далі. Там великі втрати у росіян, дуже великі. Вони їх занижують дуже сильно. У них ці корейці розбігаються. Ми це бачили", - наголосив Зеленський.

Він відзначив, що на Курщині далекобійною зброєю вдалося вразити кілька важливих об’єктів. Він також переконаний, що росіянам не вдасться витіснити Збройні сили України з Курщини.

"Ми вразили кілька дуже важливих військових пунктів правління. І це - дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом з цієї території, і це, як магніт, тримає сьогодні 60 тисяч їх військових на цьому напрямку", - сказав глава Української держави.

Заява Зеленського про операцію в Курській області - дивіться відео:

Козир в руках: чому операція в Курській області важлива для України - Зеленський

Операція в Курській області - новини за темою

Як писав Главред, українські військові в Курській області день за днем не лише відбивають масовані атаки російських агресорів, але й активно проводять контрнаступальні дії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що ЗСУ просунулися по вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.

Речник УДА Південь Сергій Братчук повідомляв, що бійці 253-ї Окремої штурмової бригади Арей (підрозділ Української добровольчої армії) Сухопутних військ ЗСУ добилися тактичних успіхів у Курській області. Українські захисники знищили 15 російських окупантів. Ще 3 взяли в полон.

Крім того, нещодавно губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко заявив, що у зоні бойових дій у Курській області підірвався віце-губернатор Приморського краю РФ Сергій Єфремов. Він очолював загін "Тигр", який воює проти України.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають.

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