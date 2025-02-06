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Головний козир України: ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів

Марія Николишин
6 лютого 2025, 12:22
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Неспроможність Путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення.
Головний козир України: ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів
Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключові тези:

  • Курська область є козирем України на переговорах
  • Окупація території РФ є особистою невдачею для Путіна
  • Курська операція не зупинила наступ РФ на сході України

Після того, як українські військові неочікувано захопили частину Курської області РФ, Володимир Путін заявив, що головним завданням Міноборони країни є відбиття вторгнення. Пройшло вже шість місяців, а росіяни досі намагаються виконати завдання свого диктатора. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що неспроможність Путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни.

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"У той час як російські війська продовжують поступово просуватися на полі бою на сході України, Київ зберігає Курську область як козир для потенційного обміну територіями на будь-яких переговорах", - підкреслюють у матеріалі.

У виданні наголошують, що перша окупація території РФ з часів Другої світової війни є "особистою невдачею для Путіна", адже його внутрішній імідж базується на тому, що він є сильним лідером, який захищає інтереси нації.

Водночас, Курська операція не зупинила наступ РФ на сході України, Кремль відправив тисячі військових, аби спробувати витіснити українські сили з регіону.

"Це може впливати на Путіна, оскільки Трамп тисне на нього, щоб він "уклав угоду" про припинення війни, і погрожує "великими" новими санкціями, якщо він відмовиться", - підкреслили у Bloomberg.

Крім того, аналітики додають, що Росія дала зрозуміти, що її стратегія полягає у тому, аби продовжувати наступ для тиску на Україну та США, щоб країни погодилися на умови Москви.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на думку президента України Володимира Зеленського, операція українських бійців на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.

Речник УДА Південь Сергій Братчук заявив, що бійці 253-ї Окремої штурмової бригади Арей (підрозділ Української добровольчої армії) Сухопутних військ ЗСУ добилися тактичних успіхів у Курській області. Військові знищили 15 російських окупантів. Ще 3 взяли в полон.

Водночас, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні війська РФ 1 лютого продовжили наступальні операції в районі українського плацдарму в Курській області, але не просунулися.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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