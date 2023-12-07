"Це ознака недорозвинутості": Тука пояснив, чому росіяни вірять Путіну

Політика, яку проводить Путін, виникла не на порожньому місці – він просто "посіяв зерно у благодатний ґрунт".

https://glavred.net/world/eto-priznak-nedorazvitosti-tuka-obyasnil-pochemu-rossiyane-veryat-putinu-10522801.html Посилання скопійоване

Тука пояснив, чому росіяни вірять Путіну/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Російський диктатор Володимир Путін лише посилив ту ідеологію, яка вже панувала у російському суспільстві. Та політика, яку він поширював, виникла не на пустому місці.

Росіяни ще з першого дня отримання Україною незалежності не визнавали цього. Про це сказав колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Політика, яку проводить Путін, виникла не на порожньому місці. Я почав активно полемізувати з росіянами ще з першого дня отримання Україною незалежності. Вже тоді я неодноразово стикався зі зневажливим ставленням до українців і України – мовляв, "какие вы там незалежные", "вам ваша незалежность с неба упала" і все в такому дусі. І це було притаманно не якимсь там російським нацистам чи фашистам – це була точка зору великої кількості жителів Росії. Саме на таких дріжджах успішно зійшло те, що посіяв Путін, понакидав зернятка у це лайно", – зазначив Тука.

Він наголосив, що таку ідеологію, яка панує зараз серед росіян, викорінювати доведеться не одне покоління.

"Головний жупел, який століттями виховувався в російському суспільстві – це, по-перше, "раболепие", а, по-друге, віра в свою велич. Часто, коли починалися дискусії про "великую Россию", я ставив одне просте запитання – у чому полягає ваша велич. У 95% відповідь була одна і та сама: "Мы самая большая страна в мире". Мені здається, що в XXI столітті давати такі відповіді – це ознака недорозвинутості. Але вони такі", – сказав Тука.

Тука зазначив, що не може прогнозувати, чи вдасться у подальшому перевиховати росіян. Але, за його словами, він би точно не хотів займатися їхнім перевихованням. Це мають робити самі росіяни.

"Але я не вірю в успіх цієї справи. Свого часу я вірив у те, що з політикою Єльцина у Росія з’являються ознаки цивілізованого суспільства, там починаються процеси демократизації, у суспільстві та ЗМІ починають панувати різні точки зору. Та все це дуже швидко луснуло, як мильна бульбашка. Російське суспільство століттями таке було, є і, мені здається, буде доти, доки Росія не розвалиться на складові частини", – підсумував Тука.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Можливість розпаду Росії

Раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун оцінив сценарій розпаду РФ. Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ в певний момент можуть залишити склад країни-агресора Російської Федерації, вважає Віктор Ягун.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука зазначав, що регіони-донори хочуть "від’єднатися" від РФ. За його словами, Росія може розвалитися з економічних причин. Низка великих багатих регіонів не хоче лишатися дійними коровами для Москви.

Також раніше Тука сказав, чого бояться Європа і США. У Європі і США досі бояться розпаду країни-агресорки Росії. Але західні політики повинні дивитися на цю ситуацію з іншого боку і розуміти, що цей процес неминучий. Потрібно думати не про те, як зберегти Росію, а про те, як зберегти контроль над неминучим розпадом Росії, зазначив він.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.