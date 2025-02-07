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"Росія небезпечніша, ніж будь-коли": в BI попередили про загрозу з боку Москви

Руслана Заклінська
7 лютого 2025, 00:02
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Росія відновлює свою військову потужність, збільшує виробництво зброї і налагоджує військову співпрацю з країнами, ворожими до Заходу.
'Росія небезпечніша, ніж будь-коли': в BI попередили про загрозу з боку Москви
Росія відновлює військову міць та погрожує Альянсу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росію наразі є небезпечнішою, ніж будь-коли
  • Війна в Україні не виснажила РФ, тому загроза для НАТО існує
  • Литва та Естонія готуються до нової агресії Росії в Європі

Попри те, що війна Росії проти України перетворилася на криваву безрезультатну м’ясорубку, "триденне" вторгнення не означає, що Москва втратила загрозу для країн НАТО. РФ продовжує погрожувати Альянсу і відновлює свою військову потужність. Про це пише Business Insider.

Видання підкреслює, що Москва неодноразово погрожувала Альянсу і зараз активно відновлює свою військову міць. Росія проводить реконструкцію армії, збільшує виробництво зброї та навіть налагоджує військову співпрацю з країнами, які є ворожими до Заходу.

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Колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс зазначив у коментарі Business Insider, що Росія відновлює виробництво танків і розширює виробництво дронів. Крім того, армія РФ отримала безцінний досвід ведення сучасної війни, тоді як західні країни, за його словами, більше зосереджені на боротьбі з тероризмом, а не на підготовці до війни з рівним за силами супротивником.

"Я б, мабуть, сказав, що Росія зараз небезпечніша, ніж будь-коли", - зазначив Ландсбергіс.

Старший консультант програми Росії та Євразії аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз також наголосив, що РФ продовжує вірити у свою непереможність і може атакувати НАТО, не розуміючи усієї катастрофічності наслідків для себе. Він також додав, що великі втрати не зупиняють Росію, оскільки для Кремля люди є дешевим активом.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі наголосив, що хоча Росія втратила значну частину сухопутної техніки, її авіація та флот майже не постраждали. При цьому російська військова економіка продовжує нарощувати виробництво.

"Наратив про те, що Росія вичерпалася, є найнебезпечнішим. Чесно кажучи, я думаю, що Росія не просто не виснажена, я думаю, що вона явно на стежці війни", - заявив Ландбергіс.

Ексміністр наголосив, що Литва, разом з Естонією, готується до того, що Росія може шукати привід для нової агресії в Європі. Обидві країни планують збільшити витрати на оборону до 5% від свого ВВП, що значно більше, ніж у США.

"Нам потрібно підготуватися, найнебезпечніші часи попереду", – попередив Ландбергіс.

'Росія небезпечніша, ніж будь-коли': в BI попередили про загрозу з боку Москви
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Війна в Украні - новини за темою

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна не програє війну, незважаючи на несприятливу ситуацію на фронті. Він підкреслив, що Росія платить величезну ціну, щодня втрачаючи 1000-1500 солдатів, але не досягає своїх стратегічних цілей.

Також американський генерал Крістофер Каволі заявив, що Росія не має достатнього військового потенціалу для швидкого наступу на фронті в 2025 році, очікуються лише невеликі наступальні дії. Він підкреслив, що Україні не загрожує раптова поразка, оскільки Росії браку військ.

Як повідомляв Главред, НАТО розглядає два варіанти гарантій безпеки для України в контексті можливого припинення вогню з Росією. Перший варіант включає економічну та військову підтримку, що може включати постачання зброї та фінансову допомогу, з можливістю майбутнього членства України в Альянсі. Другий варіант передбачає негайний захист за п'ятою статтею НАТО.

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