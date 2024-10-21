У росіян з'явилися нові панічні страхи в 2024 році: чого найбільше бояться в РФ

Росіяни дуже чутливо реагують на будь-які втручання у своє особисте життя, тоді як соціально-економічні проблеми в РФ вже стали звичними.

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Чого найбільше бояться росіяни у 2024 році / Колаж: Главред, фото: SOTA, 4 окрема танкова бригада

У 2024 році у росіян з'явилися нові джерела тривоги, які стали актуальними в третьому кварталі. Основні причини занепокоєння населення країни-агресорки РФ - бойові дії в прикордонних з Україною регіонах, блокування YouTube та проблеми нелегальної міграції. Про це свідчить дослідження КРОС.

Найбільше занепокоєння у росіян, які продовжують агресію проти України, викликає ситуація в Курській області, де триває операція ЗСУ. Індекс тривожності з цього питання становить 846,5, що перевищує всі інші страхи населення Росії. Місцеві жителі стурбовані не лише самими бойовими діями, але й їхніми наслідками — евакуацією населення та руйнуванням інфраструктури.

Друге місце за рівнем занепокоєння займає питання блокування YouTube. У соціальних мережах ця проблема обговорюється більш ніж у дев'ять разів активніше, ніж у традиційних російських медіа. Населення РФ захвилювалося про необхідність переходу на альтернативні відеохостинги та шукає способи, як обійти заборону.

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Третє місце займає проблема нелегальної міграції, яка стала особливо актуальною через нові законодавчі ініціативи Держдуми. Росіяни невдоволені цими змінами, оскільки вважають, що вони можуть не вирішити проблему, а навпаки призвести до нестачі робочих кадрів.

На четвертому і шостому місцях - атаки БпЛА та загроза ядерної війни з НАТО. Також росіян турбує квадробінг та заборона на пропаганду чайлдфрі, яка викликає побоювання щодо втручання влади в їхнє особисте життя. Несподіваною причиною тривоги стало розлучення популярного в РФ виконавця Шамана.

Російські есперти ствкерджують, що громадяни країни-агресора чутливо реагують на будь-які втручання у їхнє приватне життя, тоді як соціально-економічні проблеми в цьому кварталі не викликали значного занепокоєння, адже населення вже звикли до матеріальних труднощів.

ТОП-10 страхів росіян / Фото: скріншот

Що таке КРОС? Компанія розвитку громадських зв'язків (КРОС) - російська компанія зі зв'язків з громадськістю. Штаб-квартира компанії розташована у Москві.

Бої в Курській області РФ - останні новини

Нагадаємо, українські війська просунулися на північ від Суджі в рамках операції в Курській області, повідомив Інститут вивчення війни (ISW). ЗСУ просунулися на схід від Черкаського Порічного.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують завдання в Сумській і Курській областях. Він запевнив, що, попри спроби Росії перехопити ініціативу, ситуація залишається під контролем українських сил.

Військовий експерт Валерій Рябих зазначив, що Курська операція ЗСУ продовжує досягати запланованих результатів. Українські війська перехопили ініціативу на одному з напрямків і змусили росіян діяти за їхніми правилами.

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