Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У росіян з'явилися нові панічні страхи в 2024 році: чого найбільше бояться в РФ

Руслана Заклінська
21 жовтня 2024, 12:49
263
Росіяни дуже чутливо реагують на будь-які втручання у своє особисте життя, тоді як соціально-економічні проблеми в РФ вже стали звичними.
У росіян з'явилися нові панічні страхи в 2024 році: чого найбільше бояться в РФ
Чого найбільше бояться росіяни у 2024 році / Колаж: Главред, фото: SOTA, 4 окрема танкова бригада

У 2024 році у росіян з'явилися нові джерела тривоги, які стали актуальними в третьому кварталі. Основні причини занепокоєння населення країни-агресорки РФ - бойові дії в прикордонних з Україною регіонах, блокування YouTube та проблеми нелегальної міграції. Про це свідчить дослідження КРОС.

Найбільше занепокоєння у росіян, які продовжують агресію проти України, викликає ситуація в Курській області, де триває операція ЗСУ. Індекс тривожності з цього питання становить 846,5, що перевищує всі інші страхи населення Росії. Місцеві жителі стурбовані не лише самими бойовими діями, але й їхніми наслідками — евакуацією населення та руйнуванням інфраструктури.

Друге місце за рівнем занепокоєння займає питання блокування YouTube. У соціальних мережах ця проблема обговорюється більш ніж у дев'ять разів активніше, ніж у традиційних російських медіа. Населення РФ захвилювалося про необхідність переходу на альтернативні відеохостинги та шукає способи, як обійти заборону.

відео дня

Третє місце займає проблема нелегальної міграції, яка стала особливо актуальною через нові законодавчі ініціативи Держдуми. Росіяни невдоволені цими змінами, оскільки вважають, що вони можуть не вирішити проблему, а навпаки призвести до нестачі робочих кадрів.

На четвертому і шостому місцях - атаки БпЛА та загроза ядерної війни з НАТО. Також росіян турбує квадробінг та заборона на пропаганду чайлдфрі, яка викликає побоювання щодо втручання влади в їхнє особисте життя. Несподіваною причиною тривоги стало розлучення популярного в РФ виконавця Шамана.

Російські есперти ствкерджують, що громадяни країни-агресора чутливо реагують на будь-які втручання у їхнє приватне життя, тоді як соціально-економічні проблеми в цьому кварталі не викликали значного занепокоєння, адже населення вже звикли до матеріальних труднощів.

У росіян з'явилися нові панічні страхи в 2024 році: чого найбільше бояться в РФ
ТОП-10 страхів росіян / Фото: скріншот

Що таке КРОС?

Компанія розвитку громадських зв'язків (КРОС) - російська компанія зі зв'язків з громадськістю. Штаб-квартира компанії розташована у Москві.

Бої в Курській області РФ - останні новини

Нагадаємо, українські війська просунулися на північ від Суджі в рамках операції в Курській області, повідомив Інститут вивчення війни (ISW). ЗСУ просунулися на схід від Черкаського Порічного.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують завдання в Сумській і Курській областях. Він запевнив, що, попри спроби Росії перехопити ініціативу, ситуація залишається під контролем українських сил.

Військовий експерт Валерій Рябих зазначив, що Курська операція ЗСУ продовжує досягати запланованих результатів. Українські війська перехопили ініціативу на одному з напрямків і змусили росіян діяти за їхніми правилами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії росіяни Росія Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Більше
Запорізька АЕС на межі блекауту: у Міненерго попередили про серйозні наслідки

Запорізька АЕС на межі блекауту: у Міненерго попередили про серйозні наслідки

15:16Україна
Боєприпаси, техніка та озброєння: США виділили ЗСУ новий пакет військової допомоги

Боєприпаси, техніка та озброєння: США виділили ЗСУ новий пакет військової допомоги

15:04Україна
Технічно Україна може створити ядерну зброю, але це не на часі

Технічно Україна може створити ядерну зброю, але це не на часі

14:45Погляди
Реклама

Популярне

Більше
В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

З'їли ноги: вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму

З'їли ноги: вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в Криму

Рекордний урожай приголомшить результатом: найкращі сорти картоплі на посадку

Рекордний урожай приголомшить результатом: найкращі сорти картоплі на посадку

В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня

В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня

Останні новини

15:50

67 прокурорів Хмельниччини отримали інвалідність саме у період реформ Порошенка-Рябошапки – ЗМІ

15:40

Загадка для людей з "орлиним" зором: треба за 7 секунд знайти парасольку в лісі

15:27

МОЗ скасувало "інвалідність" 74 військовозобовʼязаним Хмельницької МСЕК після скандалу

15:17

Може попередити про біду: як зрозуміти, що наснився віщий сон

15:16

Запорізька АЕС на межі блекауту: у Міненерго попередили про серйозні наслідки

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром ЖмайломЩо буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом
15:04

Боєприпаси, техніка та озброєння: США виділили ЗСУ новий пакет військової допомоги

14:45

Технічно Україна може створити ядерну зброю, але це не на часіПогляд

14:42

"Потворна історія": МАГАТЕ фінансувало ядерні дослідження РФ в окупованому Криму

14:40

Церковне свято 22 жовтня: що заборонено робити у день святого Аверкія

Реклама
14:29

Ворог прагне позбавити Україну світла та тепла: РФ готує ракетний удар

14:22

Колега Лесі Нікітюк розкрив, як стосунки з молодим військовим змінили її

14:18

Навіщо досвідчені водії возять цибулину і зубну пасту в машині

14:05

Вирішить тільки справжній геній: математична задача "зламала голови" тисячам людей

14:04

Аудитори оскаржать рішення суду, яким Коболєву дозволили не повертати державі $10 млн премії

14:02

Заява Порошенка про особисту оборону Києва – піар на смертях захисників, - військовий

13:57

Глава Пентагону прибув до Києва: стала відома ціль неанонсованого візиту

13:55

Україна вела таємні переговори з РФ у 2022 році: в WP розкрили деталі

13:45

"Нам би встояти": Жорін оцінив, чи може Україна повернути окуповані території

13:08

Існує приховане призначення: чому батареї в квартирах завжди фарбують в білийВідео

13:07

Популярний шоумен отримав посвідчення учасника бойових дій

Реклама
13:04

Росіяни проривають оборону: місто на Донеччині під загрозою - Bild

12:51

Археологи були дуже здивовані, відкривши найдавнішу у світі пляшку вина

12:49

У росіян з'явилися нові панічні страхи в 2024 році: чого найбільше бояться в РФ

12:40

Якою буде зима 2024-2025: синоптики здивували прогнозом

12:40

Як Трамп може захопити владу у США в разі програшу на виборах: 5 сценаріїв

11:51

Рахунки на електрику зменшаться: експерт сказав, від якого електроприладу варто відмовитися

11:48

Як їсти суп елегантно та красиво: правила етикетуВідео

11:45

"Ми не повинні вимагати": Білозір заступилася за Ротару перед хейтерами

11:41

Знеструмлення триватимуть по 10 годин: де в Україні енергетики вимикатимуть світло

11:27

Солдати КНДР втекли з позицій на Курщині: їх можуть кинути в бій проти ЗСУ - ЗМІ

11:19

Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге

11:17

Знищені будинки, авто та багато поранених: РФ вдарила по Запоріжжю та СумахФото

10:59

"Україна має козир у руках": експерт озвучив головні завдання Курської операції

10:48

Майже 120 ракет та дронів, є прильоти: РФ масовано вдарила по Україні - скільки збили

10:35

З першого погляду: 4 знаки зодіаку, які швидко закохуються

10:19

Карта Deep State онлайн за 21 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:11

Вбили молотком: в РФ ліквідували пілота, причетного до смертельних атак по Україні

09:43

Конденсату на вікнах не буде: що потрібно поставити на підвіконня

09:27

Гороскоп на завтра 22 жовтня: Терезам - важливий дзвінок, Водоліям - великий успіх

09:22

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: поранено дитину, пошкоджено готельФото

Реклама
09:12

Глава Пентагону Остін раптово прибув до Києва: у CNN повідомили ціль візиту

09:11

Диктатури завдають удару, поки Захід грає в політикуПогляд

09:09

В Україну увірвався антициклон: синоптик назвав найтепліші дні цього тижня

08:31

"Завдам удару прямо по центру Москви": Трамп заявив, що погрожував Путіну

08:23

Скандал P.Diddy: як принци Вільям і Гаррі фігурують у брудній історії

08:00

ЗСУ просунулися на північ від Суджі: в ISW розповіли про бої у Курській області

07:44

РФ просунулася на Донбасі й окупувала ще один населений пункт - DeepStateФото

06:43

У Києві вночі лунали вибухи: РФ атакувала "Шахедами", є постраждалий

06:06

Казанське сидіння Путіна та війська КНДР у РосіїПогляд

04:30

Більшість не зможе знайти зайві предмети: цікава головоломка для геніїв

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти