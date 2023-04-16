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"Більше не старший брат": експерт розповів, як РФ втрачає свій вплив на пострадянському просторі

Аліна Дембіцька
16 квітня 2023, 02:15
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До останнього часу найближчими до імперського ядра серед пострадянських країн були Білорусь, далі – Вірменія, Казахстан та Киргизстан.
Максим Розумный, Владимир Путин
Експерт розповів, як РФ втрачає свій вплив на пострадянському просторі / Главред, сайт Кремля

Після початку повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України у пострадянських державах почав зменшуватися страх перд РФ. Це дозволяє їм почуватися вільніше та демонструвати дистанцію від Москви. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

За його словами, фактологічних проявів зміни цієї позиції ми поки що не бачимо. Втім, у якості такого симптому можна розглядати поведінку найближчих до Москви сателітів. До останнього часу найближчими до імперського ядра серед пострадянських країн були Білорусь, далі – Вірменія, Казахстан та Киргизстан.

"Подивіться, як реагує Вірменія. Азербайджан, який, в принципі, теж входить у цю зону, наважився на військову операцію, незважаючи на всі союзи Росії з Вірменією, а також присутність російських військових на вірменській території, наявність там військових баз. Це вже є ознакою того, що Азербайджан не злякався Росії", - сказав експерт.

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Як зазначив Розумний, Вірменія сподівалася на російську військову потугу, але тепер віри в неї вже немає. Останнє засідання ОДКБ показало величезний скепсис Вірменії та завершилося демаршем Пашиняна, який навіть не поставив на голосування заключну резолюцію, що викликало шок і здивування у Лукашенка та решти. Тобто Вірменія не просто дистанціюється від Росії, залучає західних союзників, вона ще й робить це демонстративно.

"Казахстан поводиться тепер так само. Торік там відбувся міні-палацовий переворот, у результаті якого була зачищена еліта колишнього президента Назарбаєва, і всю владу сконцентрував у своїх руках нинішній президент Токаєв. Оскільки в Токаєва були проблеми з казахськими військовими (нещодавно отримав судовий вирок міністр оборони), він запросив допомогу ОДКБ. Але російсько-білоруські підрозділи, які зайшли в Казахстан, дуже швидко вивели звідти. І надалі Токаєв уже проводив абсолютно незалежну політику. Наприклад, не чекаючи реакції Москви, він підтримав мирний план Китаю, чим показав, хто його справжній суверен, на кого він насправді орієнтується. Тож Росія більше не є старшим братом для казахського режиму", - розповів він.

Доктор політичних наук підкреслив, що Туркменістан уже давно дистанціювався від Росії. У нього абсолютно інші економічні інтереси. Він є великим постачальником газу і прямим конкурентом Росії.

"Таджикистан – це, мабуть, найбідніша країна регіону, яка перебуває під постійною загрозою афганської дестабілізації. Тому там зберігаються великі сподівання на російську військову силу. До того ж, у Таджикистані розуміють, що Росія від нього далеко, тому прикордонні конфлікти з РФ у нього точно не буде. Тобто у кожної країни своя ситуація, але спільний знаменник полягає у тому, що Росія втрачає свій вплив на пострадянському просторі. І навіть ті країни, які могли б боятися Росію, тепер позбуваються цього страху і послідовно дистанціюються від Росії", - зазначив Розумний.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, поет. Доктор політичних наук (2007 р.), кандидат філософських наук (1996 р.), голова Наукового товариства "Гуманітарна колегія" (з 1997 р.), член науково-експертної колегії при Кабінеті міністрів України (з 2008 р.), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний заявив, що країна-агресорка Росія може зупинити війну проти України, якщо всередині РФ відбудуться якісь серйозні зміни. Особливо до такого кроку може підштовхнути зміна керівництва Росії. Більше того – після зупинки війни у країні-агресорці можуть почати засуджувати повномасштабне вторгнення, адже тоді це буде вигідно росіянам.

Також політичний експерт Максим Розумний назвав 3 сценарії того, що буде з Росією після поразки у війні в Україні. Він зауважив, що "втрата контролю над Донецьком і Луганськом для Росії стане поразкою, а втрата Криму – катастрофою. В такому випадку ситуація може розвиватися за різними сценаріями. Я би назвав три".

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