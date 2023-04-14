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Жданов розповів, чи може Росія здивувати Україну новими видами озброєння

Аліна Дембіцька
14 квітня 2023, 23:29 оновлено 14 квітня, 23:29
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Військовий експерт зауважив, що Росії більше нічим здивувати Україну. Залишається лише ядерне озброєння.
Жданов розповів, чи може Росія здивувати Україну новими видами озброєння
Жданов розповів, чи може РФ здивувати Україну новими видами озброєння / скріншот, 93-я ОМБр

Країна-агресорка Росія за час повномасштабної війни проти України вичерпала увесь свій ресурс, а тому її більше немає чим нас дивувати. Наразі РФ може лише розконсервувати старі танки часів Другої світової війни. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Росії вже нема чого діставати. Все, список добіг кінця. Більше дістати з загашника нема чого. Нас Росії більше нічим здивувати. Залишається лише ядерне озброєння. Але тут головне – незгода всього більш-менш цивілізованого світу з таким варіантом розвитку подій, оскільки ніхто не хоче мати ядерний смітник у центрі Європи. І Путін прекрасно розуміє, що йому постараються завадити це зробити – можуть бути превентивні удари, удари на випередження Російської Федерації, тільки-но Путін почне рухати якісь ядерні боєзаряди. Це в кращому випадку", - заявив Жданов.

А в гіршому випадку, за словами експерта, по Росії можуть просто завдати удару. А буде цей удар у відповідь або на випередження – це вже буде неважливо.

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"Ніхто не виключає, що може прилетіти західна авіація або ракети. Будь ласка – зараз НАТО проводить найбільші з часів Другої світової війни навчання з повітряними силами країн-членів НАТО, в яких задіяно 220 літаків. Причому там авіація така, яка тричі обійде все російське ППО. Тим більше, добрі люди, які запускають дрони по Росії, розвінчали міф про непереборність російського ППО. Якщо його можуть подолати такі дрони як "Стриж" або "Рейс", які клепав ще Радянський Союз у роки холодної війни, то що тоді говорити про сучасні дрони або літаки. Тому я не думаю, що Путін зможе нас чимось ще здивувати. В принципі, він уже особливо і не старається", - підкреслив полковник запасу.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що найближчим часом країна-агресорка Росія може здійснити чергову масовану ракетну атаку по території України, оскільки загарбники вивели у Чорне море ракетоносії із "Калібрами".

"Імовірність ракетних ударів висока. Ми знаємо, що в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр", а тому це ознака того, що варто очікувати на ракетні удари", - зазначив Жданов.

Окрім того, Жданов заявив, що є висока ймовірність того, що російські агресори можуть влаштувати новий ракетний удар по Україні прямо в найближчу неділю – під час свята Великодня. На думку Жданова, релігійність диктатора Путіна і його оточення – чисто показна. І вона не завадить їм влаштувати ракетний удар прямо під час Великодня.

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війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
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