"Втрата Криму стане катастрофою": експерт назвав три сценарії завершення війни в Україні і провал РФ

Як каже експерт, втрата контролю над Донецьком і Луганськом для Росії стане поразкою, а втрата Криму – катастрофою.

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Максим Розумний / Главред, УНІАН

Політичний експерт Максим Розумний в інтерв'ю для Главреда назвав 3 сценарії того, що буде з Росією після поразки у війні в Україні.

"Росіян уже зараз переконують, що найгіршому вони вже запобігли: якби Росія не почала цю війну, з нею б невідомо що сталося, НАТО розшматувало б її, відібрало би "право русских быть русскими". Тобто на крайній випадок у Кремля перемога вже є – росіяни не зникли. А залишать вони за собою якусь окуповану частину України, чи ні, яку частину – це вже дрібниці. Незалежно від того, що вдасться Путіну залишити, росіянам це подадуть як перемогу", - каже експерт.

Він додав, що "втрата контролю над Донецьком і Луганськом для Росії стане поразкою, а втрата Криму – катастрофою. В такому випадку ситуація може розвиватися за різними сценаріями. Я би назвав три".

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Перший сценарій:

"В Росії залишиться той самий режим, але Путіна змінять, наприклад, на Патрушева-молодшого чи на Валентину Матвієнко, чи ще на когось. Тобто лишиться той самий режим, але з іншими обличчям, і при цьому буде оголошено зміну курсу. У радянські курс часто змінювався без демонтажу системи. Цей сценарій передбачає збереження цілісності російської держави, тому що тим суб’єктам, які могли б із неї вийти, просто нема куди йти. Навіть тому самому Кадирову нема куди йти, не кажучи вже про Татарстан чи Бурятію. Якщо вони вийдуть із Росії, хто їх годуватиме? Тому, скоріше за все, там будуть внутрішні проблеми і конфлікти, але Росія як така залишиться. На цьому тлі відбудеться ослаблення Росії, і всі зможуть без оглядки на свою залежність від Москви орієнтуватися на якісь нові союзи та відносини, проводити незалежну стратегію. З Україною і так усе зрозуміло. У Молдови з’явилися певні європейські перспективи. А от, наприклад, для Грузії нічого кардинально не зміниться в цій ситуації, як і для Вірменії".

Другий сценарій:

"Він полягає в тому, що Росія залишиться цілісною, але відбудеться зміна режиму, і до влади прийде опозиційна сила, наприклад, Навальний. Він уже висловив 15 своїх принципів, зокрема, заявив, що поверне Україні всі захоплені території, забезпечуватиме лібералізацію тощо. У такій ситуації так само не слід очікувати різких рухів усередині Росії. Можливо, Кадиров захоче якусь автономію – йому з ліберальною Москвою буде якось не по дорозі, та й він уже протоптав стежку в Арабські Емірати чи Саудівську Аравію, у нього вже є нові суверени, і там йому просто буде краще. Але всі решта залишаться в Росії і шукатимуть варіанти пристосуватися до нової ситуації", - каже Розумний.

Третій сценарій:

"Зовсім катастрофічний для Росії, коли все руйнуватиметься. Я не розглядаю на даний момент варіанту військового втручання в Росію, але соціально-економічна ситуація може скластися таким чином, що бюджетникам просто перестануть платити зарплати в російських регіонах, тому треба буде щось вирішувати на місцевих рівнях. Тоді кожен почне шукати свої варіанти виживання, з’являться національно-визвольні рухи, спочатку невеличкі гуртки любителів історії та культури, які потім виростуть у незалежні держави. Тобто це тривалий, але стрімкий процес. А для навколишнього середовища це буде означати, що тюрма зруйнована, всі на волю", - сказав експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про катастрофічні втрати Росії. Він нагадав, що держава-агресор зовсім не турбується про своїх солдатів. У тому числі і про випадок, коли в боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-а бригада морської піхоти з Владивостока.

До того, як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, внаслідок потужних прильотів по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області знищено та поранено десятки росіян.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України.

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