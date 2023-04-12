УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Відразу зупинить і засудить війну": наступне керівництво РФ різко змінить курс – Розумний

Альона Вороніна
12 квітня 2023, 13:29 оновлено 12 квітня, 13:44
261
Нове керівництво Росії, яке може прийти на зміну Путіну, найімовірніше піде на логічні кроки, щоб спробувати витягнути РФ з дна.
Максим Розумный, российские военные
РФ може відмовитися від війни проти України і навіть почати її засуджувати за певних умов/ Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія може зупинити війну проти України, якщо всередині РФ відбудуться якісь серйозні зміни. Особливо до такого кроку може підштовхнути зміна керівництва Росії.

Більше того – після зупинки війни у країні-агресорці можуть почати засуджувати повномасштабне вторгнення, адже тоді це буде вигідно росіянам. Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

Зараз серед росіян немає розуміння, навіщо ця війна. Тому більшість російського населення найімовірніше зітхне з полегшенням, коли агресія проти України завершиться, вважає політичний експерт.

відео дня

"Є офіційна пропаганда, є частина населення, яка повторює цю пропаганду наче мантру, є частина населення, яка щиро ненавидить "бандерівців" і Україну, але чому потрібно воювати, вони не розуміють. Думаю, як тільки скажуть, що можна не воювати, переважна частина російського населення зітхне з полегшенням", – висловив думку Розумний.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, поет. Доктор політичних наук (2007 р.), кандидат філософських наук (1996 р.), голова Наукового товариства "Гуманітарна колегія" (з 1997 р.), член науково-експертної колегії при Кабінеті міністрів України (з 2008 р.), пише Вікіпедія.

Якщо в РФ зміниться керівництво держави, то логічним кроком буде відмова від війни і засудження її. Цей крок принесе Росії багато переваг, тому нове керівництво навряд чи буде нехтувати таким шансом.

"За умови будь-яких змін у Росії, особливо за умови зміни керівництва, відмова від війни з Україною і навіть її засудження стане першим логічним кроком, який напрошується сам собою і який одразу принесе великі переваги Росії. Передусім це одразу дасть можливість апелювати до Заходу щодо скасування санкцій, а також відновити "честь" російської культури. Одним словом, це обіцяє багато позитивних змін одразу ж. Тож будь-яка нова російська влада таким шансом обов’язково скористається", – каже політичний експерт.

Проте українцям навіть за таких умов не варто розслаблятися й одразу вірити у "миролюбність та ліберальність росіян", адже все може змінитися у будь-який момент. Тому варто бути готовими до всього, навіть до ще однієї війни, вважає Розумний.

"Ми це бачили і на прикладі Веймарської республіки у Німеччині міжвоєнного періоду. Але такий сценарій відмови від війни напрошується сам собою при будь-якій зміні у Росії", – сказав він.

Війна в Україні

Після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що США розглядали чотири "дикі", тобто малоймовірні, сценарії розвитку війни в Україні. Розвідка Сполучених Штатів прораховувала, як можуть розвиватися події у війні у разі смерті лідерів України чи Росії, зміни керівництва збройних сил РФ та удару по Кремлю.

Раніше повідомлялося, що США планують надати Україні більше озброєння для боротьби з російською окупаційною армією. Зокрема, українські військові можуть додатково отримати більше танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley. Про такі плани американців розповів прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на кадри зі стратою окупантами воїна ЗСУ, якого російські загарбники обезголовили. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Максим Розумний
Реклама

Головне за день

"Відразу зупинить і засудить війну": наступне керівництво РФ різко змінить курс – Розумний

"Відразу зупинить і засудить війну": наступне керівництво РФ різко змінить курс – Розумний

13:29 Україна
У Росії немає шансів утримати Крим, її війська втечуть звідти, як із Херсона - Грабський

У Росії немає шансів утримати Крим, її війська втечуть звідти, як із Херсона - Грабський

12:00 Ексклюзиви
"Це відео Росії, якою вона є": Зеленський відреагував на кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами

"Це відео Росії, якою вона є": Зеленський відреагував на кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами

11:21 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:03

Великобританія ввела санкції проти куми Путіна Оксани Марченко

14:00

Безпомилково отримаєте будь-який жовток: скільки часу потрібно варити яйцяВідео

13:53

Чи потрібно перемішувати булгур при варінні: 3 неочевидних правила приготування

13:29

"Відразу зупинить і засудить війну": наступне керівництво РФ різко змінить курс – РозумнийВідео

13:25

"Корупціонерів потрібно відправляти на передову": Таїпов розповів, як Україні здолати імперськість РФВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:54

Ніколи не тріскаються: як правильно варити яйця на Великдень - 2 помилки роблять всіВідео

12:41

Арестович спрогнозував, від чого залежить перемога України над Росією у війніВідео

12:21

Головоломка, яку розгадають лише генії: потрібно знайти приховане обличчя на малюнку

12:03

Дуже складна оптична ілюзія: лише генії можуть знайти приховану помилку на зображенні дерева

Реклама
12:01

Нова грошова допомога з Європи: як отримати 6,6 тисячі гривеньВідео

12:00

Навіщо обсмажувати макарони у суп: хитрість, про яку знають одиниці

12:00

У Росії немає шансів утримати Крим, її війська втечуть звідти, як із Херсона - ГрабськийЕксклюзив

11:58

Чистий четвер 2023: 4 заборони, які категорично не можна порушувати - прикмети 13 квітняВідео

11:57

Навіщо досвідчені господині варять волоські горіхи: мало хто знає про цей приголомшливий трюкВідео

11:51

Сумні новини: Каменських випадково видала правду про стосунки з ПотапомВідео

11:47

Гороскоп на завтра 13 квітня 2023: Близнюкам - подорож, Дівам - нові можливості

11:43

"Фундація Течія" допомогла укомплектувати снайпера з Бучі

11:43

Ксенія Мішина розповіла, як її "клеїв" відомий російський акторВідео

11:33

Гороскоп Таро на травень 2023: Терезам - вибір, Стрільцям - багато роботи, Скорпіонам - перемогаВідео

11:21

"Це відео Росії, якою вона є": Зеленський відреагував на кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами

Реклама
11:20

Смерть Зеленського або Путіна: США готувалися до 4-х "диких" сценаріїв війни в УкраїніВідео

11:17

Що значить якщо горобець вдарився у вікно: передвістя біди або радісна зустріч

10:55

Сербія, яка заявляла про нейтралітет, погодилася постачати зброю в Україну - Reuters

10:53

"Ми потрібні один одному": український музикант, який замовчує війну, дасть концерти в РосіїВідео

10:18

Танки Abrams і БМП Bradley: США нададуть більше озброєння Україні – МоравецькийВідео

09:57

Путін несерйозно ставиться до переговорів, все вирішить контрнаступ ЗСУ - директор ЦРУ

09:42

Адвокат пояснив, чи можуть військовозобов'язаним вручати повістки прямо на кордоніВідео

09:23

"Ґвалтували, обезголовлювали чоловіків і жінок": в InformNapalm розповіли деталі звірств окупантів

09:05

У Мережі окупанти показали відео страти військовополоненого: живого захисника України обезголовили

09:00

Гороскоп на сьогодні 12 квітня 2023: Терезам - доленосний дзвінок, Раку - пліткиВідео

09:00

Поразку в Україні Путін спробує компенсувати подарунком у вигляді захоплення Білорусі – РозумнийЕксклюзив

08:59

"Пентагонлікс" триває, мета - заплутати противникаПогляд

08:56

Деякі пенсіонери не отримають виплат у травні: хто підпадає під новий законВідео

07:54

Після витоку з Пентагону Генштаб ЗСУ готує пастку для РФ - генерал РоманенкоВідео

07:50

Пішов воювати після поранення брата: під Бахмутом загинув Олександр Бондарук зі Львівщини

07:12

У ЗСУ є всі можливості, щоб домогтися успіху в контрнаступі - глава Пентагону

06:53

Чечня може повстати несподіваноПогляд

06:47

Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може початися влітку

06:20

Бракує вогневого потенціалу: для чого РФ постачає своїм десантникам ТОС-1АПогляд

05:00

Зі складною задачкою впораються одиниці: потрібно за 11 секунд знайти зайву букву на зображенніВідео

Реклама
03:50

Справжня пожежа: Даша Квіткова "запалила" майданчик у прозорій сукніВідео

03:20

"Путін – це лише голограма": війна проти України була запланована ще з моменту розвалу СРСР - ТаїповВідео

03:20

Крім пасок і крашанок: що потрібно приготувати на Великдень 2023, щоб залучити удачу - всього 1 рецептВідео

02:45

Чим прибрати запах в дачному туалеті: "секретна" добавка творить справжні дива

02:15

Складна оптична ілюзія, яка заганяє в ступор: 95% людей не зможуть порахувати яйця на картинці

01:30

Без батька залишилися двоє дітей: захищаючи Україну, загинув воїн з Львівщини

00:51

Велика середа 12 квітня: 3 найсуворіших заборони і прикмети, в які завжди вірилиВідео

11 квітня, вівторок
23:58

Треба більше техніки: Шмигаль заявив, що контрнаступу ЗСУ навесні може не бутиВідео

23:50

3 спокусливі і трохи зухвалі короткі стрижки 2023, в які складно не закохатисяФото

23:40

Чи будуть в Україні роздавати електронні повістки: у Зеленського назвали три важливі аспектиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти