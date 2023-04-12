"Відразу зупинить і засудить війну": наступне керівництво РФ різко змінить курс – Розумний

Нове керівництво Росії, яке може прийти на зміну Путіну, найімовірніше піде на логічні кроки, щоб спробувати витягнути РФ з дна.

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РФ може відмовитися від війни проти України і навіть почати її засуджувати за певних умов/ Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія може зупинити війну проти України, якщо всередині РФ відбудуться якісь серйозні зміни. Особливо до такого кроку може підштовхнути зміна керівництва Росії.

Більше того – після зупинки війни у країні-агресорці можуть почати засуджувати повномасштабне вторгнення, адже тоді це буде вигідно росіянам. Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

Зараз серед росіян немає розуміння, навіщо ця війна. Тому більшість російського населення найімовірніше зітхне з полегшенням, коли агресія проти України завершиться, вважає політичний експерт.

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"Є офіційна пропаганда, є частина населення, яка повторює цю пропаганду наче мантру, є частина населення, яка щиро ненавидить "бандерівців" і Україну, але чому потрібно воювати, вони не розуміють. Думаю, як тільки скажуть, що можна не воювати, переважна частина російського населення зітхне з полегшенням", – висловив думку Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, поет. Доктор політичних наук (2007 р.), кандидат філософських наук (1996 р.), голова Наукового товариства "Гуманітарна колегія" (з 1997 р.), член науково-експертної колегії при Кабінеті міністрів України (з 2008 р.), пише Вікіпедія.

Якщо в РФ зміниться керівництво держави, то логічним кроком буде відмова від війни і засудження її. Цей крок принесе Росії багато переваг, тому нове керівництво навряд чи буде нехтувати таким шансом.

"За умови будь-яких змін у Росії, особливо за умови зміни керівництва, відмова від війни з Україною і навіть її засудження стане першим логічним кроком, який напрошується сам собою і який одразу принесе великі переваги Росії. Передусім це одразу дасть можливість апелювати до Заходу щодо скасування санкцій, а також відновити "честь" російської культури. Одним словом, це обіцяє багато позитивних змін одразу ж. Тож будь-яка нова російська влада таким шансом обов’язково скористається", – каже політичний експерт.

Проте українцям навіть за таких умов не варто розслаблятися й одразу вірити у "миролюбність та ліберальність росіян", адже все може змінитися у будь-який момент. Тому варто бути готовими до всього, навіть до ще однієї війни, вважає Розумний.

"Ми це бачили і на прикладі Веймарської республіки у Німеччині міжвоєнного періоду. Але такий сценарій відмови від війни напрошується сам собою при будь-якій зміні у Росії", – сказав він.

Війна в Україні

Після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що США розглядали чотири "дикі", тобто малоймовірні, сценарії розвитку війни в Україні. Розвідка Сполучених Штатів прораховувала, як можуть розвиватися події у війні у разі смерті лідерів України чи Росії, зміни керівництва збройних сил РФ та удару по Кремлю.

Раніше повідомлялося, що США планують надати Україні більше озброєння для боротьби з російською окупаційною армією. Зокрема, українські військові можуть додатково отримати більше танків Abrams і бойових машин піхоти Bradley. Про такі плани американців розповів прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на кадри зі стратою окупантами воїна ЗСУ, якого російські загарбники обезголовили. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії.

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