Велика партія ракет для України: Пентагон розкрив подробиці замовлення

Міністерство оборони США укладає масштабний контракт на виробництво ракет AMRAAM для України та союзників.

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Ракети AIM-120 AMRAAM застосовують для ураження повітряних цілей та інтегрують у системи ППО NASAMS / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

США подписали контракт на 3,5 млрд долларов на ракеты AMRAAM

Raytheon будет производить ракеты AMRAAM для Украины и почти 20 других стран

Контракт США и Raytheon предусматривает поставку ракет AMRAAM до 2031 года

Міністерство оборони США уклало контракт на 3,5 мільярда доларів із компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет середньої дальності "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM для України та країн-партнерів. Згідно з повідомленням Пентагону, угода передбачає виготовлення самих ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку.

Постачання охоплює понад 20 країн

Поставка продукції охопить не лише Україну, а й майже двадцять інших держав, серед яких Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.

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Виробництво ракети відбуватиметься у місті Тусон, штат Арізона, і має бути завершене до третього кварталу 2031 фінансового року.

Що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM

Щодо AIM-120 AMRAAM — це ракети середньої дальності, які призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості. Вони є основним озброєнням винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22. Вартість однієї ракети коливається від 1,2 до 1,97 мільйона доларів залежно від модифікації.

Також одну з версій цих ракет застосовують у системах ППО NASAMS.

"Цей контракт охоплює поставки для України і майже двох десятків інших країн."

ЗРК Nasams / Інфографіка: Главред

Сенат США схвалив оборонний бюджет із підтримкою України

За повідомленням Reuters, Комітет Сенату США з питань асигнувань затвердив бюджет Міністерства оборони на наступний фінансовий рік, передбачивши близько 1 мільярда доларів на допомогу Україні. Загальна сума оборонного бюджету складе 852 мільярди доларів — на 21,7 мільярда більше, ніж запитувала адміністрація президента Дональда Трампа.

Попри спроби адміністрації Трампа виключити підтримку України з фінансового плану, законопроєкт отримав двопартійну підтримку — його схвалили як республіканці, так і демократи.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Як писав Главред, комітет Сенату США з питань асигнувань затвердив бюджет Міністерства оборони на наступний фінансовий рік, в якому передбачено близько 1 мільярда доларів на підтримку України. Загальний бюджет Пентагону становитиме 852 мільярди доларів, що на 21,7 мільярда більше від початкового запиту президента Дональда Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО.

Крім того, двоє сенаторів закликають США виділити понад 50 млрд доларів допомоги Україні в найближчі два роки. У документі йдеться не лише про військову підтримку, а й про використання заморожених російських активів.

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Про джерело: Пентагон Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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