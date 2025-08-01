Розтрата мільярда на продуктах для ЗСУ: СБУ затримала ексчиновника Міноборони

Колишньому чиновнику повідомили про підозру за статтею про розтрату майна.

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СБУ затримала ексчиновника Міноборони / колаж: Главред, фото: СБУ

Коротко:

Вартість продукції для ЗСУ була штучно завищена на 41%

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

У Міноборони розкрили розтрату понад 1 млрд гривень, які було виділено на купівлю продуктів харчування для ЗСУ в березні-грудні 2022 року. Про це повідомила СБУ в п'ятницю, 1 серпня.

Зазначається, що до незаконної діяльності причетний колишній керівник одного з департаментів Міноборони.

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"Перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір із приватною компанією на закупівлю оптових партій харчових продуктів та їх поставку для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що експосадовець не провів належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладення контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати коштів.

Колишньому чиновнику повідомили про підозру за статтею про розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Робота СБУ - деталі:

Раніше на Донеччині український комбат "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих. СБУ та ДБР ліквідували схему незаконного нарахування підвищених виплат в одній із бригад ЗСУ та затримали комбата.

У Дніпропетровській області затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили ЗСУ партію бракованих мінометних мін.

Як повідомляв Главред, кіберфахівці Служби безпеки затримали в Києві законспірованого агента ФСБ. Ним виявився 47-річний громадянин країни-агресора Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

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